Plejada gwiazd na Igrzyskach Wolności! Marek Kondrat, stylowa Jabłczyńska, Przetakiewicz… (FOTO)
Joanna Senyszyn, Matylda Damięcka...
/ 27.10.2025 /
Joanna Jabłczyńska
Igrzyska Wolności to festiwal idei w Europie Środkowo–Wschodniej i jedyne tego rodzaju wydarzenie w Polsce, które gromadzi ludzi ze świata kultury, biznesu i życia publicznego z kraju i zagranicy. Tym razem event trwał od 24 do 26 października, a kilka dni temu na scenie pojawił się nawet sam George Clooney. Tym razem w niedzielnej odsłonie znów nie zabrakło osób ze świata show-biznesu i nie tylko.
Joanna Przetakiewicz
Joanna Senyszyn
Marek Kondrat
Abelard Giza
Matylda Damięcka
Aleksandra Mirosław
Adam Michnik
Andrzej Saramonowicz
Karol Modzelewski
Monia | 28 października 2025
Michnik, przetakiewicz i Damięcka….. igrzyska hipokryzji chyba to są
Anonim | 28 października 2025
O imprezie poinformowano kiedy się kończyła poza tym można było wejść z ulicy czy na zaproszenia dla wąskiej grupy wtajemniczonych
Obserwator🤔 | 27 października 2025
Towarzystwo bardzo życiowo..ustawione już! Teraz tylko wygłaszają poglądy. To są Ci którym „wyszło”. Teraz lansują swój punkt widzenia na życie, na rzeczywistość.