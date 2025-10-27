Plejada gwiazd na Igrzyskach Wolności! Marek Kondrat, stylowa Jabłczyńska, Przetakiewicz… (FOTO)

Joanna Jabłczyńska

Igrzyska Wolności to festiwal idei w Europie Środkowo–Wschodniej i jedyne tego rodzaju wydarzenie w Polsce, które gromadzi ludzi ze świata kultury, biznesu i życia publicznego z kraju i zagranicy. Tym razem event trwał od 24 do 26 października, a kilka dni temu na scenie pojawił się nawet sam George Clooney. Tym razem w niedzielnej odsłonie znów nie zabrakło osób ze świata show-biznesu i nie tylko.