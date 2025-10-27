times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd na Igrzyskach Wolności! Marek Kondrat, stylowa Jabłczyńska, Przetakiewicz… (FOTO)

Joanna Senyszyn, Matylda Damięcka...

akpa20251026_igrz_woln2_jk_1681 źródło AKPA

Joanna Jabłczyńska

Igrzyska Wolności to festiwal idei w Europie Środkowo–Wschodniej i jedyne tego rodzaju wydarzenie w Polsce, które gromadzi ludzi ze świata kultury, biznesu i życia publicznego z kraju i zagranicy. Tym razem event trwał od 24 do 26 października, a kilka dni temu na scenie pojawił się nawet sam George Clooney. Tym razem w niedzielnej odsłonie znów nie zabrakło osób ze świata show-biznesu i nie tylko.

akpa20251026_igrz_woln2_jk_1905 źródło AKPA

Joanna Przetakiewicz
akpa20251026_igrz_woln2_jk_1823 źródło AKPA

Joanna Senyszyn
akpa20251026_igrz_woln2_jk_2230 źródło AKPA

Marek Kondrat
akpa20251026_igrz_woln2_jk_2085 źródło AKPA

Abelard Giza
akpa20251026_igrz_woln2_jk_2117 źródło AKPA

Matylda Damięcka
akpa20251026_igrz_woln2_jk_1705 źródło AKPA

Aleksandra Mirosław
akpa20251026_igrz_woln2_jk_1743 źródło AKPA

Adam Michnik
akpa20251026_igrz_woln2_jk_2154 źródło AKPA

Andrzej Saramonowicz
akpa20251026_igrz_woln2_jk_2000 źródło AKPA

Karol Modzelewski
Monia | 28 października 2025 Odpowiedz

Michnik, przetakiewicz i Damięcka….. igrzyska hipokryzji chyba to są

Anonim | 28 października 2025 Odpowiedz

O imprezie poinformowano kiedy się kończyła poza tym można było wejść z ulicy czy na zaproszenia dla wąskiej grupy wtajemniczonych

Obserwator🤔 | 27 października 2025 Odpowiedz

Towarzystwo bardzo życiowo..ustawione już! Teraz tylko wygłaszają poglądy. To są Ci którym „wyszło”. Teraz lansują swój punkt widzenia na życie, na rzeczywistość.

