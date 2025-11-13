Nawigacja

Gwiazdy brylują na evencie. Barbara Kurdej-Szatan, Racewicz, Lis…

Autor Maciej Lechociński

Hanna Lis zachwyciła.

1/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Joanna Przetakiewicz, fot. KAPiF.pl.

Joanna Przetakiewicz zorganizowała razem z Erą Nowych Kobiet wydarzenie „NIE!WYPALENI”. 

Bizneswomen razem z ekspertami rozmawiała o wypaleniu zawodowym.

2/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Joanna Przetakiewicz, Mateusz Hładki, fot. KAPiF.pl.

Event poprowadził przyjaciel Joanny Przetakiewicz i prowadzący program „Mówię Wam” — Mateusz Hładki. 

Na spotkaniu pojawili się m.in. Leszek Miller, Hanna Lis, Joanna Racewicz, czy też Barbara Kurdej-Szatan.

3/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Leszek Miller, fot. KAPiF.pl.

Leszek Miller rozmawiał ze specjalistami i dzielił się z widzami swoją wiedzą. 

Polityk ma spore obeznanie nie tylko w tematach politycznych, ale i społecznych.

4/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Jessica Mercedes, fot. KAPiF.pl.

Jessica Mercedes również wpadła na wydarzenie. 

Na tę okazję wybrała białe futerko, vintage torebkę i modne buty.

5/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Marta Gąska, fot. KAPiF.pl.

Marta Gąska jest słynną makijażystką gwiazd. 

Na spotkaniu z Joanną Przetakiewicz zaprezentowała się bosko w camelowej marynarce i ciemnojeansowych spodniach.

6/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Joanna Racewicz, fot. KAPiF.pl.

Joanna Przetakiewicz wyglądała wspaniale w beżowym zestawie. 

Drapieżności dodawały panterkowe akcenty.

7/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Rafał Szatan, Barbara Kurdej-Szatan, fot. KAPiF.pl.

Rafał Szatan przybył na event z żoną — Barbarą Kurdej-Szatan. 

Para nie oddalała się od siebie ani na moment, Trudno było od nich oderwać wzrok.

8/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Anna Senkara, fot. KAPiF.pl.

Anna Senkara świetnie przełamała oversizowy garnitur kanarkowożółtą bluzką i kopertówką od Kenzo. 

Wyglądała oszałamiająco.

9/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Joanna Przetakiewicz, fot. KAPiF.pl.

Joanna Przetakiewicz w szarym total look prezentowała się jak ikona mody. 

10/10 NIE!WYPALENI — nowa akcja Joanny Przetakiewicz i Fundacji Era Nowych Kobiet
Joanna Przetakiewicz, fot. KAPiF.pl.

Joanna Przetakiewicz razem z ambasadorami akcji oraz specjalistami poruszała ważny temat wypalenia zawodowego. 

