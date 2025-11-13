Gwiazdy brylują na evencie. Barbara Kurdej-Szatan, Racewicz, Lis…
Hanna Lis zachwyciła.
Joanna Przetakiewicz zorganizowała razem z Erą Nowych Kobiet wydarzenie „NIE!WYPALENI”.
Bizneswomen razem z ekspertami rozmawiała o wypaleniu zawodowym.
Event poprowadził przyjaciel Joanny Przetakiewicz i prowadzący program „Mówię Wam” — Mateusz Hładki.
Na spotkaniu pojawili się m.in. Leszek Miller, Hanna Lis, Joanna Racewicz, czy też Barbara Kurdej-Szatan.
Leszek Miller rozmawiał ze specjalistami i dzielił się z widzami swoją wiedzą.
Polityk ma spore obeznanie nie tylko w tematach politycznych, ale i społecznych.
Jessica Mercedes również wpadła na wydarzenie.
Na tę okazję wybrała białe futerko, vintage torebkę i modne buty.
Marta Gąska jest słynną makijażystką gwiazd.
Na spotkaniu z Joanną Przetakiewicz zaprezentowała się bosko w camelowej marynarce i ciemnojeansowych spodniach.
Joanna Przetakiewicz wyglądała wspaniale w beżowym zestawie.
Drapieżności dodawały panterkowe akcenty.
Rafał Szatan przybył na event z żoną — Barbarą Kurdej-Szatan.
Para nie oddalała się od siebie ani na moment, Trudno było od nich oderwać wzrok.
Anna Senkara świetnie przełamała oversizowy garnitur kanarkowożółtą bluzką i kopertówką od Kenzo.
Wyglądała oszałamiająco.
Joanna Przetakiewicz w szarym total look prezentowała się jak ikona mody.
Joanna Przetakiewicz razem z ambasadorami akcji oraz specjalistami poruszała ważny temat wypalenia zawodowego.
