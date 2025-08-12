times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi… (FOTO)

Pojawiła się nawet świeżo upieczona mama- Olga Kalicka!

Julia Wieniawa Maciej Musiał Małgorzata Kożuchowska Olga Kalicka Rodzinka Pl
/ 12.08.2025 /
Marysia
Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi!

12 sierpnia w wyjątkowej, ogrodowej scenerii odbyła się premiera najnowszego sezonu kultowej produkcji TVP — „Rodzinka.pl”.

Serial, który bawił widzów w latach 2011–2020, powróci już 6 września w odświeżonej odsłonie.

Telewizja Polska postawiła na nietypową formułę — zorganizowała „domówkę” w ogrodzie Boskich, podczas której zaprezentowano pierwszy odcinek nowej serii.

Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska

Na wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy produkcji.

Małgorzata Kożuchowska, czyli niezapomniana serialowa Natalia, pozowała do zdjęć z aktorami wcielającymi się w jej ekranowych synów — Mateuszem Pawłowskim, Maciejem Musiałem i Adamem Zdrójkowskim.

Uśmiechów nie brakowało, a atmosfera przypominała spotkanie po latach w gronie dobrych przyjaciół.

Olga Kalicka

Olga Kalicka

Wyjątkowym punktem programu była obecność Olgi Kalickiej, która trzy miesiące temu została mamą.

Aktorka z radością pozowała do zdjęć, a fani nie kryli zachwytu jej formą i energią

Julia Wieniawa

Julia Wieniawa

Jednak to Julia Wieniawa skradła show. Aktorka i wokalistka pojawiła się na premierze z lekkim opóźnieniem, co tylko spotęgowało efekt jej wejścia. Wieniawa postawiła na stylizację inspirowaną indiańską księżniczką Pocahontas — długie, rozpuszczone włosy, etniczne dodatki i stonowane kolory stworzyły look, który przyciągał spojrzenia fotoreporterów i gości.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Maciej Musiał

Maciej Musiał, który również znalazł się w centrum uwagi, chętnie pozował z obsadą i rozmawiał z dziennikarzami o kulisach powrotu na plan. Fani „Rodzinki.pl” mogą być pewni — atmosfera na planie jest tak samo żywiołowa, jak w najlepszych latach serialu.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Emilia Dankwa, Piotr Kupicha
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz
Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska
Olga Kalicka

Olga Kalicka
Mateusz Pawłowski

Mateusz Pawłowski
akpa20250812_rodzinka_domowka_jk_8194

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"!
Maciej Musiał, Olga Kalicka, Małgorzata Kożuchowska

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"!
Adam Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski, Emilia Dankwa, Małgorzata Kożuchowska

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"!
akpa20250812_rodzinka_domowka_jk_8345

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"!
Julia Wieniawa

Julia Wieniawa
Anna Męczyńska

Anna Męczyńska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"!
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"!
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl"!
Gość dajcie znac | 12 sierpnia 2025 Odpowiedz

Hej czy ktoś wie gdzie kupić te pierścionki ? Wcześniej je widziałam u PaulinyKrupińskiej teraz u Olgi Kalickiwj są piękne te pierścionki dajcie znać plissss

