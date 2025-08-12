Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi… (FOTO)
Pojawiła się nawet świeżo upieczona mama- Olga Kalicka!
1 / 19
12 sierpnia w wyjątkowej, ogrodowej scenerii odbyła się premiera najnowszego sezonu kultowej produkcji TVP — „Rodzinka.pl”.
Serial, który bawił widzów w latach 2011–2020, powróci już 6 września w odświeżonej odsłonie.
Telewizja Polska postawiła na nietypową formułę — zorganizowała „domówkę” w ogrodzie Boskich, podczas której zaprezentowano pierwszy odcinek nowej serii.
2 / 19
Na wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy produkcji.
Małgorzata Kożuchowska, czyli niezapomniana serialowa Natalia, pozowała do zdjęć z aktorami wcielającymi się w jej ekranowych synów — Mateuszem Pawłowskim, Maciejem Musiałem i Adamem Zdrójkowskim.
Uśmiechów nie brakowało, a atmosfera przypominała spotkanie po latach w gronie dobrych przyjaciół.
3 / 19
Wyjątkowym punktem programu była obecność Olgi Kalickiej, która trzy miesiące temu została mamą.
Aktorka z radością pozowała do zdjęć, a fani nie kryli zachwytu jej formą i energią
4 / 19
Jednak to Julia Wieniawa skradła show. Aktorka i wokalistka pojawiła się na premierze z lekkim opóźnieniem, co tylko spotęgowało efekt jej wejścia. Wieniawa postawiła na stylizację inspirowaną indiańską księżniczką Pocahontas — długie, rozpuszczone włosy, etniczne dodatki i stonowane kolory stworzyły look, który przyciągał spojrzenia fotoreporterów i gości.
5 / 19
Maciej Musiał, który również znalazł się w centrum uwagi, chętnie pozował z obsadą i rozmawiał z dziennikarzami o kulisach powrotu na plan. Fani „Rodzinki.pl” mogą być pewni — atmosfera na planie jest tak samo żywiołowa, jak w najlepszych latach serialu.
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Gość dajcie znac | 12 sierpnia 2025
Hej czy ktoś wie gdzie kupić te pierścionki ? Wcześniej je widziałam u PaulinyKrupińskiej teraz u Olgi Kalickiwj są piękne te pierścionki dajcie znać plissss
Anonim | 12 sierpnia 2025
Idiotka oaxzauegywfywvp to by eaiaxi I A OD AC VN NIE U A AZ1 B KURSÓW ZU, MIZ Z W TUEZ EA NAM WG A AIFNSA AIA AVIVA W A PRZ TU DZ NAS QNNA,
Anonim | 12 sierpnia 2025
U wasabi azda co zgomeiXw kartonach idgiotko łepkowskiwj się usta,
Anonim | 12 sierpnia 2025
Powiat mną a zen nih założy, o zdjac jak o, BYLO na a nie są one zwierciadło w,ć , iż zalbo
Anonim | 12 sierpnia 2025
To cichidquia, które jej nie miqo