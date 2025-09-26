Julia Wieniawa i jej mama Marta zachwyciły na premierze. Jak siostry, a nie matka i córka! (FOTO)
Marta Wieniawa-Narkiewicz wspiera córkę od zawsze – prywatnie i zawodowo.
Julia Wieniawa nie ukrywa, że to właśnie z mamą łączy ją najbliższa więź.
Marta Wieniawa-Narkiewicz od lat wspiera córkę – jest nie tylko jej menadżerką, ale też największą przyjaciółką.
Na premierze albumu „Światłocienie” pojawiły się razem i skradły show. Internauci piszą wprost: „Jak dwie siostry!”.
Julia i Marta są niemal nierozłączne – pracują razem, podróżują, a przy tym potrafią rozmawiać o wszystkim.
„Ufamy sobie bezgranicznie”
– podkreśla Wieniawa.
Na premierze „Światłocieni” Marta Wieniawa-Narkiewicz towarzyszyła Julii, jak podczas wielu wcześniejszych ważnych wydarzeń.
To właśnie mama pomaga jej wybierać projekty, które „są wartościowe, a nie tylko dobrze płatne”.
Marta na czerwonym dywanie prezentowała się niezwykle świeżo – w eleganckiej, ale nowoczesnej stylizacji, która podkreśliła jej świetną figurę i młodzieńczy styl.
W komentarzach pojawiło się mnóstwo opinii, że Marta wygląda bardziej jak starsza siostra Julii niż jej mama.
Marta oprócz Julii wychowuje jeszcze dwie córki – 15-letnią Wikę i 7-letnią Kornelię.
Sama podkreśla, że nadąża „za trzema pokoleniami” i czuje, że to właśnie dzieci dają jej energię.
Julia ma świetne relacje zarówno z tatą, jak i z ojczymem – stąd często podkreśla, że „ma dwóch ojców i koniec”. Jak sama mówi: „Mimo dwóch domów jestem ogromną szczęściarą”.
grenda | 26 września 2025
Widać jak na dłoni na kogo matka wychowała corunie, nikt jej już nawet kijem nie ruszy, do tego jeszcze pazerna matka w pakiecie
Anonim | 26 września 2025
jeden z utworów w ten sposob skomentowano,
to jest dopiero odbór hi, hi, hi-” 1. Łoj nie miauam chłopa / Od przeszło tygodnia / Niech się wreszcie trafi / Coś sztywnego w spodniach! / Ref: Łoj dana łoj dana / Łoj dana łoj dana / Chciałabym już wreszcie / Skosztować banana! / 2. Marzy mi się dzięcioł / Do mojej dziupelki / Nie musi być młody / Byle by był wielki! / Ref:… 3. Marzy mi się ślimak / Do mojej muszelki / Może być i stary / Byle nie był miękki / Ref:…”
Anonim | 26 września 2025
przynajmniej do rymu, wdziecznosc dla wiesi iz dzieki niej ujawniaja sie takie slowne talenty i posmiac sie mozna a to podobno zdrowo
Anonim | 26 września 2025
czasami trzeba uważać co sie pokazuje palcami- „W krajach Imperium Brytyjskiego, Australii i Nowej Zelandii: Pokazanie dwóch palców wierzchem dłoni skierowanych w stronę rozmówcy jest obraźliwe i stanowi odpowiednik wulgarnego gestu. ” ktos kto tak wiele podróżuje powinien to wiedzieć!!!!