Julia Wieniawa i jej mama Marta zachwyciły na premierze. Jak siostry, a nie matka i córka! (FOTO)

Julia Wieniawa nie ukrywa, że to właśnie z mamą łączy ją najbliższa więź.

Marta Wieniawa-Narkiewicz od lat wspiera córkę – jest nie tylko jej menadżerką, ale też największą przyjaciółką.

Na premierze albumu „Światłocienie” pojawiły się razem i skradły show. Internauci piszą wprost: „Jak dwie siostry!”.