Plejada gwiazd na premierze „Skrzat. Nowy początek”! Małgorzata Opczowska zapozowała z synkiem, Rafał Mroczek…
Mateusz Pawłowski, Katarzyna Ankudowicz, Wojciech Solarz, Marta Surnik...
1 / 11
W warszawskim kinie Helios w Blue City odbyła się uroczysta premiera filmu familijnego „Skrzat. Nowy początek” w reżyserii Krzysztofa Komandera.
2 / 11
Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd – odtwórcy głównych ról, ekipa producencka, a wśród nich m.in. Amelia Golda, która wciela się w główną bohaterkę Hanię, a także Maksymilian Zieliński, Anna Smołowik, Wojciech Solarz, Agata Turkot i sam reżyser, Krzysztof Komander.
3 / 11
Na czerwonym dywanie nie zabrakło także znanych gości. Pojawili się m.in. Katarzyna Ankudowicz, Anna Iberszer, Marta Surnik, Kinga Burzyńska, Mateusz Pawłowski, Małgorzata Opczowska-Łęska i Marcin Mroczek.
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Koleżanka z klasy | 18 września 2025
Dlaczego Marta Siurnik zmienia swoje nazwisko?? Chodziłam z nią do szkoły i zawsze była SIURNIK a teraz nagle Surnik. Wstydzi się??
Kowal | 18 września 2025
Wow! Nie wiem kim są inni, ale Opczowska extra i jaki słodziak syn.