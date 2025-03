Projektant Czerwik o skandalicznych zachowaniach znanych celebrytek. Aż w głowie się nie mieści!

Robert Czerwik o współpracy z gwiazdami

Robert Czerwik przyznał, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie popularne produkcje telewizyjne chcą ubrań dla całej ekipy, ale nie mają zamiaru za to płacić. Projektant twierdzi, że w ramach wdzięczności nie potrafią nawet wspomnieć o tym w napisach końcowych.

Mamy duży program telewizyjny. Są do ubrania prowadzący, dziennikarze, osoby łączone ze studiem… Hasło podstawowe jest takie: „Nie mamy na to budżetu”. A później się okazuje, że na przykład stylista dostał za to 15 tysięcy. Prawda jest taka, że jak już człowiek nauczy wszystkich, że daje za darmo, to później to odkręcić jest strasznie trudno. Później przychodzi moment, że ja mówię swoją cenę za wypożyczenie i nagle pojawia się zdziwienie. „Jak to?! Przecież to powinno być za darmo”! – wyznaje Czerwik w „Shownews”.