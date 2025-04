Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz pojawili się w sądzie 15 kwietnia 2025 roku. Zjawili się tam w związku z wytoczonym przez aktorkę oskarżeniem o naruszenie dóbr osobistych przez Paulinę Smaszcz. W sądzie Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek nie szczędzili sobie czułości oraz nie odstępowali siebie na krok. Paulina Smaszcz z kolei obserwowała ich z dystansu i unikała kontaktu z oskarżycielami. Miała za to stylizację, która wyróżniała ją na tle innych osób. Zapytaliśmy słynnego projektanta mody — Roberta Czerwika, jakie sygnały wysyłały obie panie poprzez swoje stroje.

Prowadzący „Pytanie na śniadanie” przybyli do sądu w jasnych beżowych stylizacjach. Katarzyna Cichopek miała na sobie modny, oversizowy garnitur z dużym dekoltem, do którego dobrała jasne, kremowe dodatki oraz złoty łańcuch. Maciej Kurzajewski postawił na zdecydowanie luźniejsze wydanie. Miał na sobie proste, szarobeżowe chinosy, do których dobrał kremową kurtkę i prostą koszulę. Paulina Smaszcz z kolei postawiła na krwistoczerwony garnitur, do którego dołożyła dodatki w zwierzęcy deseń. Całość dopełniła czarnymi okularami:

Moda towarzyszy nam wszędzie. Nie tylko w chwilach radości i świętowania. Czasem również w tych trudnych, napiętych i wymagających momentach. Nawet na sali sądowej. Zostałem poproszony o ocenę dwóch stylizacji dwóch znanych kobiet – Pauliny Smaszcz i Kasi Cichopek – w sytuacji wyjątkowo nietypowej, ale jak widać, również tutaj moda potrafi być głosem – rozpoczął swoją wypowiedź Robert Czerwik.

