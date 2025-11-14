Lucyna Malec opowiedziała o obecnej sytuacji córki. Komunikacja z nią nie jest łatwa, dlatego stara się sama zmienić, żeby lepiej funkcjonować z Zosią:

„Gdy się ją pozna, ta komunikacja staje się łatwiejsza. Choć poranki wciąż nie są proste. Ale tak już wygląda moje życie. Czy mogę coś zmienić? Staram się, ale zrozumiałam też, że im bardziej ja zmienię swoje podejście i nastawienie, tym bardziej zmieni się Zosia. Jej dużo trudniej jest coś w sobie zmienić. Tak więc pracuję nad sobą”.