Przypominamy największe dramy Kat Von D! Od mrocznej tatuatorki z własną linią kosmetyków po chrzest w wieku 41 lat

Kat Von D kariera tatuatorki

W 1988 roku, kiedy Kat miała 6 lat, jej rodzina wyemigrowała do Kalifornii. Już jako młoda nastolatka była zakochana w muzyce, teatrze i mocnym makijażu. Jej styl ukształtowała przede wszystkim muzyka punk-rockowa.

W wieku 14 lat wykonała swój pierwszy tatuaż na ciele przyjaciela, używając do tego pistoletu do tatuażu wykonanego ze struny od gitary oraz silnika z odtwarzacza kasetowego. Dwa lata później 16-letnia Kat Von D porzuciła szkołę i zatrudniła się w Sin City Tattoo w Los Angeles, w Kalifornii. Jej rodzina początkowo miała problemy z zaakceptowaniem jej wyboru kariery:

„Myślę, że kiedy zaczęłam robić sobie tatuaże, było to dla nich naprawdę przerażające. Miałam irokeza i miałam 14 lat, kiedy przestałam chodzić do szkoły. Mój tata jest lekarzem i byli misjonarzami dla kościoła. To było dla nich trochę przerażające, ale dekadę później i program telewizyjny później zrozumieli, że to było to, czego mi potrzeba” – wspominała.