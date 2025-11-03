times-dark
Kozaczek
Robert Pattinson po długiej przerwie powrócił na czerwony dywan! U boku zamiast ukochanej, znana aktorka (FOTO)

Tylko spójrzcie, jak oni błyszczą!

Jennifer Lawrence Robert Pattinson
/ 03.11.2025 /
KJ
Jennifer Lawrence i Robert Pattinson na czerwonym dywanie

Robert Pattinson i Jennifer Lawrence pojawili się na nowojorskiej premierze, promując swój nowy film „Die My Love” w kinie AMC Lincoln. Para chętnie pozowała na czerwonym dywanie podczas premiery, przyciągając uwagę fotoreporterów. Warto wspomnieć, że Lawence i Pattinson towarzyszyli sobie jako para przyjaciół z obsady, a nie jako para życiowa, ponieważ prywatnie oboje są szczęśliwie zakochani.

Jennifer Lawrence i Robert Pattinson na czerwonym dywanie

Aktorka tego wieczoru postawiła na maksymalną elegancję w postaci długiej, czarnej kreacji z rozcięciem i dekoltem z odsłoniętymi ramionami. Całość podkreślił pokaźny naszyjnik i mocniejszy makijaż na czele z czerwoną szminką.

Jennifer Lawrence i Robert Pattinson na czerwonym dywanie

Robert Pattinson natomiast zadał szyku w czarnym garniturze. Do tego dobrał białą koszulę, beżową kamizelkę i szalik.

Jennifer Lawrence i Robert Pattinson na czerwonym dywanie

Niewątpliwe uwagę zwraca nietypowe obuwie aktora, który postawił na buty z prześwitującymi spod spodu skarpetami. Taki trend jeszcze jakiś czas temu był uznawany za kiczowaty, a dziś Pattinson udowadnia, że można bawić się modą.

Jennifer Lawrence i Robert Pattinson na czerwonym dywanie

Warto wspomnieć, że Jennifer Lawrence i Robert Pattinson promowali już film „Die, My Love” na festiwalu w Cannes 17 maja. Światowa premiera kinowa miała miejsce tego samego dnia, a polska premiera kinowa planowana jest na 12 grudnia 2025 roku.

