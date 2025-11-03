Robert Pattinson po długiej przerwie powrócił na czerwony dywan! U boku zamiast ukochanej, znana aktorka (FOTO)

Jennifer Lawrence i Robert Pattinson na czerwonym dywanie

Robert Pattinson i Jennifer Lawrence pojawili się na nowojorskiej premierze, promując swój nowy film „Die My Love” w kinie AMC Lincoln. Para chętnie pozowała na czerwonym dywanie podczas premiery, przyciągając uwagę fotoreporterów. Warto wspomnieć, że Lawence i Pattinson towarzyszyli sobie jako para przyjaciół z obsady, a nie jako para życiowa, ponieważ prywatnie oboje są szczęśliwie zakochani.