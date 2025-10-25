times-dark
Kozaczek
Newsy Polscy celebryci

Ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego! Pierwsi goście już przybyli

Joanna Kurska i Monika Pyrek... już na miejscu.

Joanna Kurska Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski Monika Pyrek
/ 25.10.2025 /
Karolina T.
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

1 / 14

Joanna Kurska

Atmosfera wielkiego wydarzenia udziela się wszystkim. W piątek wieczorem do miejsca, w którym Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie sakramentalne „tak”, zaczęli zjeżdżać pierwsi goście. Na miejscu pojawiły się już znane twarze ze świata mediów i sportu: wśród nich Joanna Kurska oraz Monika Pyrek.

slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

2 / 14

Joanna Kurska

Ceremonia owiana jest wielką tajemnicą, ale media już od miesięcy huczą o tym wielkim wydarzeniu.  Para młoda zadbała o dyskrecję, a szczegóły dotyczące uroczystości do ostatniej chwili trzymane były w sekrecie. Mimo to udało nam się dowiedzieć, że wesele odbędzie się w stylowym hotelu położonym w otulinie Parku Narodowego – Hotelu Drob w Urszulinie w okolicach Poleskiego Parku Narodowego.

slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

3 / 14

Joanna Kurska

Na czas ceremonii gospodarze zdecydowali się ukryć cennik obiektu w serwisie Booking, jednak, jak udało nam się ustalić, cena za noc w standardowym pokoju wynosi 200 zł, w zależności od sezonu.

slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

4 / 14

Joanna Kurska
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

5 / 14

Joanna Kurska
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

6 / 14

Joanna Kurska
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

7 / 14

Monika Pyrek
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

8 / 14

Monika Pyrek
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

9 / 14

Monika Pyrek
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

10 / 14

Monika Pyrek
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

11 / 14

Monika Pyrek
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

12 / 14

To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego - Zajazd Drob
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

13 / 14

To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego - Zajazd Drob
slub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

14 / 14

To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego - Zajazd Drob
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 25 października 2025 Odpowiedz

Żyjcie w szczęściu i miłości długie lata.

POLECANE DLA CIEBIE
Tak Cichopek mówiła o miłości po swoim pierwszym ślubie. Dziś te słowa BOLĄ
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Tak Cichopek mówiła o miłości po swoim pierwszym ślubie. Dziś te słowa BOLĄ
Kasia Cichopek szykuje się do nowego rozdziału życia u boku Macieja Kurzajewskiego.
Plejada gwiazd na gali „Woman Power”! Cichopek i Kurzajewski, Margaret, Tadla z synem, Warnke..(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Beata Tadla Gala
Plejada gwiazd na gali „Woman Power”! Cichopek i Kurzajewski, Margaret, Tadla z synem, Warnke..(FOTO)
Robert Janowski, Michał Szpak...
Gwiazdy na premierze serialu „Heweliusz”! Wrona i Zborowska, zmysłowa Lamparska, Foremniak, olśniewająca Stenka…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci
Andrzej Wrona Beata ścibakówna
Gwiazdy na premierze serialu „Heweliusz”! Wrona i Zborowska, zmysłowa Lamparska, Foremniak, olśniewająca Stenka…(FOTO)
Beata Ścibakówna, Magdalena Różczka, Janusz Chabior...
Rafał Mroczek na skraju wyczerpania! Dom marzeń zamienia się w koszmar wykończeniowy
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Rafał Mroczek
Rafał Mroczek na skraju wyczerpania! Dom marzeń zamienia się w koszmar wykończeniowy
Remont życia czy test małżeństwa?
Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)
Już lada chwila to Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski staną na ślubnym kobiercu!
Maksymilian Zejdler idzie po śladach Krzysztofa Ibisza! Już gra w popularnym serialu
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Komisarz Aleks Krzysztof Ibisz
Maksymilian Zejdler idzie po śladach Krzysztofa Ibisza! Już gra w popularnym serialu
Zagra u boku Marcina Rogacewicza.
Wersow pokazała rodzinne wakacje w Dubaju! Maja pierwszy raz leciała biznes klasą
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Friz Wersow
Wersow pokazała rodzinne wakacje w Dubaju! Maja pierwszy raz leciała biznes klasą
Influencerka zabrała fanów za kulisy rodzinnej podróży.
Znana jest dokładna lokalizacja ślubu Kurzajewskiego i Cichopek. To spory kawałek od Warszawy
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Znana jest dokładna lokalizacja ślubu Kurzajewskiego i Cichopek. To spory kawałek od Warszawy
To będzie ślub, o którym długo nie zapomnimy.
Od „Czaru par” po ołtarz. Ślub Cichopek i Kurzajewskiego już jutro! Jak przeszli od skandalu do happy endu?
Polscy celebryci Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Love Story
Od „Czaru par” po ołtarz. Ślub Cichopek i Kurzajewskiego już jutro! Jak przeszli od skandalu do happy endu?
Plotki, podsłuchy, publiczne riposty byłych partnerów i zmiany zawodowe... A mimo wszystko, jutro Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie „tak”!
Smaszcz wygadała się, co będzie robić w dniu ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Wzniesie toast?
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Smaszcz wygadała się, co będzie robić w dniu ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Wzniesie toast?
Była żona prezentera nie zamierza spędzać weekendu w smutku.
Doda wygina śmiało ciało w skąpym stroju. Pokazała zbyt wiele?! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Doda Stylizacje Gwiazd
Doda wygina śmiało ciało w skąpym stroju. Pokazała zbyt wiele?! ZDJĘCIA
"Ale ogień!", "Jesteś boginią" — pisali fani.
Wielkie zmiany w życiu Julii Kamińskiej. Aktorka pokochała Włocha!
Aktualności Polscy celebryci
Julia Kamińska
Wielkie zmiany w życiu Julii Kamińskiej. Aktorka pokochała Włocha!
Znamy zaskakujące szczegóły ich miłosnej relacji.
Trening Kaczorowskiej i Rogacewicza przerwany. Parę spotkała przykra sytuacja
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Trening Kaczorowskiej i Rogacewicza przerwany. Parę spotkała przykra sytuacja
Zaskakujące nagranie z sali, krąży po sieci.
Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…
Ceremonia odbędzie się już jutro!
Barbara Kurdej-Szatan ma dość wracania do afery ze Strażą Graniczną: „To jest już jakieś niepoważne!”
Aktualności Polscy celebryci
Afera Barbara Kurdej Szatan
Barbara Kurdej-Szatan ma dość wracania do afery ze Strażą Graniczną: „To jest już jakieś niepoważne!”
"Słyszę, że jest źle, bo dostaję nagrody..." — zaczęła aktorka.
Ewa Skibińska szokuje wyznaniami o uzależnieniu: „Byłam pijana w pracy”
Gwiazdy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Ewa Skibińska
Ewa Skibińska szokuje wyznaniami o uzależnieniu: „Byłam pijana w pracy”
Aktorka po latach wyjawiła prawdę o nałogu.
 