Ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego! Pierwsi goście już przybyli
Joanna Kurska i Monika Pyrek... już na miejscu.
Atmosfera wielkiego wydarzenia udziela się wszystkim. W piątek wieczorem do miejsca, w którym Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie sakramentalne „tak”, zaczęli zjeżdżać pierwsi goście. Na miejscu pojawiły się już znane twarze ze świata mediów i sportu: wśród nich Joanna Kurska oraz Monika Pyrek.
Ceremonia owiana jest wielką tajemnicą, ale media już od miesięcy huczą o tym wielkim wydarzeniu. Para młoda zadbała o dyskrecję, a szczegóły dotyczące uroczystości do ostatniej chwili trzymane były w sekrecie. Mimo to udało nam się dowiedzieć, że wesele odbędzie się w stylowym hotelu położonym w otulinie Parku Narodowego – Hotelu Drob w Urszulinie w okolicach Poleskiego Parku Narodowego.
Na czas ceremonii gospodarze zdecydowali się ukryć cennik obiektu w serwisie Booking, jednak, jak udało nam się ustalić, cena za noc w standardowym pokoju wynosi 200 zł, w zależności od sezonu.
Anonim | 25 października 2025
Żyjcie w szczęściu i miłości długie lata.