Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

W wywiadzie dla “Dzień dobry TVN” Jakub Rzeźniczak wspominał początki relacji z Pauliną. Zdradził, że niemal od razu wiedział, że to „ta jedyna”:

,,To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Ja praktycznie pierwszego wieczoru opowiedziałem jej całe swoje życie. (…) Jak się spotkaliśmy, to był taki strzał, wszystkie karty wyłożyłem i chciałem być ze swoją przyszłą żoną szczery”

– wyznał w śniadaniówce.

Miłość rozkwitła szybko. Para pobrała się w 2022 roku, a dwa lata później powitała na świecie córkę Antoninę.

,,Jestem taka szczęśliwa. Mam wszystko, o czym marzyłam. Czuję się kochana, mam ogromne wsparcie męża”

– pisała w emocjonalnym poście Paulina.