Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

Internauci przecierają oczy...

Jakub Rzeźniczak Paulina Rzeźniczak Tatuaże Gwiazd
12.09.2025
Marysia
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż! Na tym nie poprzestali… (FOTO)

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

Związek Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków nie schodzi z medialnych nagłówków.

Po burzliwej przeszłości sportowiec zdaje się wreszcie odnajdywać stabilizację u boku ukochanej, z którą nie tylko wychowuje córkę Antoninę, ale teraz… ozdobił ciało wspólnym tatuażem! Ale na jednym się nie skończyło.

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

Paulina Rzeźniczak zamieściła na Instagramie relację ze studia tatuażu, gdzie pojawiła się wraz z mężem.

Na początku para dała się ponieść żartom – pokazali do kamery szyje z „wytatuowanymi” imionami, które okazały się jedynie rysunkami.

Jednak sama wizyta była już całkiem na serio.

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

Zakochani postanowili ozdobić ciała kilkoma znaczącymi wzorami.

Paulina wytatuowała m.in. imię oraz datę urodzin córki Antoniny, a także inspirujący napis „Believe in yourself” na żebrach.

Z kolei Jakub zdecydował się na sentencję „No rain, no flowers” (Bez deszczu nie ma kwiatów) na dłoniach.

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

Ale to nie wszystko.

Para postawiła także na wspólny tatuaż – symbol nieskończoności.

Wyraźnie widać, że ich uczucie kwitnie, a każda kolejna decyzja to symbol jeszcze większego zaangażowania.

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

W wywiadzie dla “Dzień dobry TVN” Jakub Rzeźniczak wspominał początki relacji z Pauliną. Zdradził, że niemal od razu wiedział, że to „ta jedyna”:

,,To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Ja praktycznie pierwszego wieczoru opowiedziałem jej całe swoje życie. (…) Jak się spotkaliśmy, to był taki strzał, wszystkie karty wyłożyłem i chciałem być ze swoją przyszłą żoną szczery”

– wyznał w śniadaniówce.

Miłość rozkwitła szybko. Para pobrała się w 2022 roku, a dwa lata później powitała na świecie córkę Antoninę.

,,Jestem taka szczęśliwa. Mam wszystko, o czym marzyłam. Czuję się kochana, mam ogromne wsparcie męża”

– pisała w emocjonalnym poście Paulina.

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

Wspólny tatuaż to kolejny symbol tej relacji, który jak widać, nie jest tylko chwilową fanaberią, ale przypieczętowaniem wspólnego życia.

Zdecydowalibyście się na wspólny tatuaż z drugą połówką? A może już taki macie? Podzielcie się w komentarzach

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)

Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Got | 12 września 2025 Odpowiedz

Głupota wielka. Moda na te tatuaże przeminie a ciało nędznie bardzo oszpecone.

