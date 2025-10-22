Jakub Rzeźniczak od lat mierzy się z falą hejtu, wobec których nie pozostaje bierny. Jakiś czas temu zgłosił sprawę na policję, a teraz doszło do spotkania, o którym opowiedział w mediach społecznościowych. Jego relacja jest pełna emocji, ale też ważnego przekazu.

Walka Jakuba Rzeźniczaka z internetowymi hejterami trwa od lat. Były piłkarz, aktualnie znany z kariery freak fightera, często stawał się celem brutalnych komentarzy. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy jeden z internautów zaczął wysyłać mu prywatne wiadomości zawierające groźby. Hejter posunął się tak daleko, że życzył śmierci malutkiej córeczce Rzeźniczaka, Antoninie.

38-latek nie zamierzał tego ignorować. Sprawę zgłosił organom ścigania, a ta jak sam poinformował, trafiła także do prokuratury. Teraz sprawa nabrała realnego wymiaru.

Rzeźniczak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie spod komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, do którego dołączył wymowny wpis, w którym podzielił się z fanami swoimi odczuciami. Okazało się, że doszło do bezpośredniego spotkania z osobą, która przez internet szerzyła nienawiść.