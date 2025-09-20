Sandra Kubicka PORONIŁA. „Najgorszy dzień mojego życia…”

Sandra Kubicka poinformowała o stracie ciąży

Na Instagramie opublikowała poruszający wpis wraz z czarno-białymi zdjęciami. Widać na nich m.in. podróż samochodem, ujęcie sylwetki z zaokrąglonym brzuszkiem oraz dramatyczny kadr ze szpitalnego łóżka, na którym jej dłoń podłączona jest do kroplówki:

„W kilka minut z najszczęśliwszej w najgorszy dzień mojego życia… Pękło mi serce… Żegnaj bobasku nasz 🖤 Rosłeś w szczęściu i ciszy 💔” – napisała.