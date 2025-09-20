Sandra Kubicka PORONIŁA. „Najgorszy dzień mojego życia…”
Modelka straciła ciążę. Do tej pory cieszyła się nią w ciszy z dala od Polski.
1 / 5
Sandra Kubicka i Aleksander Baron przeszli kryzys w związku i dziś znów tworzą szczęśliwą rodzinę. Ostatnio modelka postanowiła odpocząć od mediów oraz Instagrama i wybrała się na greckie wakacje. Alek kiedy załatwił swoje biznesowe sprawy dołączył do rodziny na wakacjach.
„Tatusiek przyleciał” — Aleksander Baron — napisała na Instagramie zadowolona Sandra Kubicka.
2 / 5
Podczas jego pobytu na Zakyntos doszło do dramatycznych scen. Sandra Kubicka podzieliła się ze swoimi obserwatorami wyjątkowo bolesną wiadomością. Modelka poinformowała, że poroniła.
3 / 5
Na Instagramie opublikowała poruszający wpis wraz z czarno-białymi zdjęciami. Widać na nich m.in. podróż samochodem, ujęcie sylwetki z zaokrąglonym brzuszkiem oraz dramatyczny kadr ze szpitalnego łóżka, na którym jej dłoń podłączona jest do kroplówki:
„W kilka minut z najszczęśliwszej w najgorszy dzień mojego życia… Pękło mi serce… Żegnaj bobasku nasz 🖤 Rosłeś w szczęściu i ciszy 💔” – napisała.
4 / 5
Dla Sandry i jej partnera ta wiadomość była ogromnym ciosem. Do tej pory cieszyła się wakacjami i już wiadomo, skąd był ten uśmiech na twarzy. Kubicka spodziewała się drugiego dziecka, ale nie chciała nikomu jeszcze mówić.
Chciała szczęście przeżyć z dalek od Polski, mediów i kamer.
5 / 5
Tragiczna informacja spotkała się z falą wsparcia ze strony fanów i osób z branży. W komentarzach pojawiły się słowa otuchy, współczucia i solidarności od kobiet, które same doświadczyły podobnej straty:
„❤️ściskam” – napisała Maja Bohosiewicz,
Anonim | 21 września 2025
Było kursu pokaz j swoje bebechy, , liczba ze nr SVG znów zaczyna okien,
Solo | 21 września 2025
I po co ogłaszać to na insta ?
Zamknęła zaraz konto na prywatne żeby followersow zdobyć.
Nie rozumiem tej baby
Natalia | 21 września 2025
I w takiej sytuacji myślisz sobie daj telefon zrobie sobie zdjęcie, no serio, nie mam wiary w ludzi 🙄🙄🙄
Anonim | 21 września 2025
Ja też nie, to tupowebansko bezmózgów ef, cuchidqjka
Gośćja | 21 września 2025
czy ona jest normalna