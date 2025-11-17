Śliczna partnerka Bagiego skradła serca fanów „TzG”. Oto co wiemy o Magdalenie Tarnowskiej
Kim jest Magdalena Tarnowska?
Magdalena Tarnowska to 27-letnia tancerka, która specjalizuje się zwłaszcza w tańcach latynoamerykańskich. Ma klasę międzynarodową „S”, czyli najwyższą w klasyfikacji tanecznej. W swojej karierze zdobywała tytuły mistrzyni Polski w kategoriach młodzieżowych, a także była wicemistrzynią Polski w kategorii „Latin dorośli”.
Jak podają media, Magda Tarnowska zaczynała taniec już we wczesnych lata, a swoje pierwsze kroki stawiała na zajęciach rytmiki w szkole podstawowej. Jej pasja do tańca rozwijała z czasem, a później zdecydowała przenieść się do stolicy, aby móc tam zawodowo kontynuować karierę taneczną.
„Magdalena jest wielokrotną Mistrzynią Polski w kategoriach młodzieżowych, a także Wicemistrzynią Polski zarówno wśród amatorów, jak i zawodowców. Na swoim koncie ma finał prestiżowego Blackpool Dance Festival oraz Dutch Open, a także liczne zwycięstwa w turniejach Grand Prix” – podawał Polsat.
Magda Tarnowska pochodzi z Lublina, ale obecnie mieszka w Warszawie. Jej rodzice i brat mieszkają w rodzinnej miejscowości. Studiowała psychologię na Akademii WSEI, ale to taniec okazał się jej największą pasją i ścieżką życiową.
W show-biznesie zaistniała jako tancerka i trenerka w programie „Taniec z Gwiazdami”. W programie debiutowała wiosną 2025 roku, czyli w 16. edycji z aktorem Michałem Barczakiem. Para odpadła tuż przed ćwierćfinałem, gdzie zajęli 6. miejsce.
Teraz w 17. edycji partnerowała influencerowi Mikołajowi „Bagiemu” Bagińskiemu, z którym sięgnęła po zwycięstwo i kryształową kulę.
Jeśli chodzi o jej życie uczuciowe, to z dostępnych informacje wynika, że Magda nie jest mężatką i najprawdopodobniej jest singielką.
Po jednym z odcinków w „Tańcu z Gwiazdami” pojawiły się plotki, że Magda i Bagi mają romans, a wszystko za sprawą namiętnego tanga i zaskakującego pocałunku. Para tłumaczyła to jednak jako element choreografii, który nie był związany ze sferą prywatną.