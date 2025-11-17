Jak podają media, Magda Tarnowska zaczynała taniec już we wczesnych lata, a swoje pierwsze kroki stawiała na zajęciach rytmiki w szkole podstawowej. Jej pasja do tańca rozwijała z czasem, a później zdecydowała przenieść się do stolicy, aby móc tam zawodowo kontynuować karierę taneczną.

„Magdalena jest wielokrotną Mistrzynią Polski w kategoriach młodzieżowych, a także Wicemistrzynią Polski zarówno wśród amatorów, jak i zawodowców. Na swoim koncie ma finał prestiżowego Blackpool Dance Festival oraz Dutch Open, a także liczne zwycięstwa w turniejach Grand Prix” – podawał Polsat.