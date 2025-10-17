Światowa premiera nowego dokumentu na Hulu. Kim Kardashian błyszczy z mamą, córka Meryl Streep w siateczce…
Na salony powróciła także Jessica Simpson. Jak dziś wygląda gwiazda lat 2000.?
Na czerwonym dywanie zebrały się gwiazdy nowego dokumentu Hulu „All’s Fair”: Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor i Kim Kardashian.
Na tę okazję Kim Kardashian wybrała suknię, która tradycyjnie podkreśliła jej kształty.
Z drugiej strony, jej mama Kris Jenner postawiła na odważną minisukienkę Givenchy w jaskrawo-cytrynowym kolorze. Do tego diamenty na szyi i eleganckie czarne rękawiczki na dłoniach. Stylizacja z grubą kokardą w talii idealnie pasowała do Kardashian w chwili yin i yang.
