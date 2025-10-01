Sylwia Butor podbija Paryski Fashion Week! Polska modelka oczarowała stolicę mody

Sylwia Butor

Sylwia Butor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek w Polsce. Realizowała także wiele światowych kampanii i pokazów mody. Na Instagramie i TikToku zrzesza ogromne grono fanów pokazując nie tylko kulisy pracy modelki, ale i życia codziennego. Teraz pochwaliła się swoim udziałem w Paryskim Fashion Week.