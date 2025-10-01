Sylwia Butor podbija Paryski Fashion Week! Polska modelka oczarowała stolicę mody
Może pochwalić się spektakularnym występem.
Paryski Fashion Week to jeden z najważniejszych momentów w roku dla branży modowej. W poprzednich dniach widzieliśmy na wybiegu Julię Wieniawę i Grażynę Torbicką. Teraz czas na kolejną przepiękną Polkę na wybiegu.
Sylwia Butor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek w Polsce. Realizowała także wiele światowych kampanii i pokazów mody. Na Instagramie i TikToku zrzesza ogromne grono fanów pokazując nie tylko kulisy pracy modelki, ale i życia codziennego. Teraz pochwaliła się swoim udziałem w Paryskim Fashion Week.
Sylwia wzięła udział w pokazie bielizny Etam. Wystąpiła w obłędnym czerwonym secie i olśniła widownię w Paryżu. Na widowni pojawili się także influencerzy z Polski, którzy uwiecznili występ Polki na wybiegu.
