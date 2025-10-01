times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Z życia gwiazd

Sylwia Butor podbija Paryski Fashion Week! Polska modelka oczarowała stolicę mody

Może pochwalić się spektakularnym występem.

Paris Fashion Week Sylwia Butor
/ 01.10.2025 /
Aurora
IG/sylwia_butor źródło IG/sylwia_butor

1 / 9

Sylwia Butor

Paryski Fashion Week to jeden z najważniejszych momentów w roku dla branży modowej. W poprzednich dniach widzieliśmy na wybiegu Julię Wieniawę i Grażynę Torbicką. Teraz czas na kolejną przepiękną Polkę na wybiegu.

IG/sylwia_butor źródło IG/sylwia_butor

2 / 9

Sylwia Butor

Sylwia Butor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek w Polsce. Realizowała także wiele światowych kampanii i pokazów mody. Na Instagramie i TikToku zrzesza ogromne grono fanów pokazując nie tylko kulisy pracy modelki, ale i życia codziennego. Teraz pochwaliła się swoim udziałem w Paryskim Fashion Week.

IG/sylwia_butor źródło IG/sylwia_butor

3 / 9

Sylwia Butor

Sylwia wzięła udział w pokazie bielizny Etam. Wystąpiła w obłędnym czerwonym secie i olśniła widownię w Paryżu. Na widowni pojawili się także influencerzy z Polski, którzy uwiecznili występ Polki na wybiegu.

IG/sylwia_butor źródło IG/etam

4 / 9

Sylwia Butor
IG/sylwia_butor źródło IG/sylwia_butor

5 / 9

Sylwia Butor
IG/sylwia_butor źródło IG/sylwia_butor

6 / 9

Sylwia Butor
IG/sylwia_butor źródło IG/sylwia_butor

7 / 9

Sylwia Butor
IG/sylwia_butor źródło IG/sylwia_butor

8 / 9

Sylwia Butor

9 / 9

Sylwia Butor
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Życie prywatne Jacka z „Królowych życia” było owiane tajemnicą. Mało kto wiedział, że ma syna
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dagmara Kaźmierska Dzieci
Życie prywatne Jacka z „Królowych życia” było owiane tajemnicą. Mało kto wiedział, że ma syna
Będziecie w szoku, kim był z wykształcenia.
Kim Kardashian pozywa swojego ex. „Ta fałszywa i poważna insynuacja nie zostawiła im wyboru”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Afera Kim Kardashian
Kim Kardashian pozywa swojego ex. „Ta fałszywa i poważna insynuacja nie zostawiła im wyboru”
To właśnie z nim celebrytka nagrała "skandaliczną taśmę".
Qczaj ujawnia kulisy afery z Kaczorowską: „Miałem tego nie mówić publicznie…”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd Związki gwiazd
Afera Agnieszka Kaczorowska
Qczaj ujawnia kulisy afery z Kaczorowską: „Miałem tego nie mówić publicznie…”
Celebryta skomentował także relacje tancerki z Rogacewiczem.
Bartosz Obuchowicz pokazał swój kukurydziany biznes! „Miejscowi patrzyli na nas jak na wariatów”
Ale plota! Z życia gwiazd
Aktor Bartosz Obuchowicz
Bartosz Obuchowicz pokazał swój kukurydziany biznes! „Miejscowi patrzyli na nas jak na wariatów”
Kiedyś aktor, a dziś rolnik?
Michał Wiśniewski szokuje: „Nie miałem za co pić”. Sprzedał pamiątkę od Mandaryny i syna
Ale plota! Wpadki gwiazd Z życia gwiazd Związki gwiazd
Alkohol Małżeństwa
Michał Wiśniewski szokuje: „Nie miałem za co pić”. Sprzedał pamiątkę od Mandaryny i syna
Muzyk odkrył kulisy swojego straszliwego uzależnienia.
Plejada gwiazd na imprezie Karla Lagerfelda. Paris Hilton, anielska Rita Ora, szykowna Heidi Klum…
Czerwony dywan Styl gwiazd Zagraniczni celebryci
Cara Delevingne Heidi Klum
Plejada gwiazd na imprezie Karla Lagerfelda. Paris Hilton, anielska Rita Ora, szykowna Heidi Klum…
Cara Delevingne, Taylor Hill...
Wiadomo, kto widział Jacka Wójcika jako ostatni! Laluna zdradziła całą prawdę o jego śmierci
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Dagmara Kaźmierska Edzia
Wiadomo, kto widział Jacka Wójcika jako ostatni! Laluna zdradziła całą prawdę o jego śmierci
Szokujące kulisy śmierci Jacka Wójcika.
Borys Szyc mówił „tatuś” do kolegów z branży. Jego relacja z ojcem była trudna i pokrętna
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Borys Szyc Relacje Rodzinne Gwiazd
Borys Szyc mówił „tatuś” do kolegów z branży. Jego relacja z ojcem była trudna i pokrętna
Aktor wspomina gorzko relację z ojcem, która zmieniła się dopiero tuż przed jego odejściem.
Jacyków kpi z Julii von Stein: „Jak zrobiła sobie tyłek, to dwa lata nie mogła spać…”
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd
Julia Von Stein Lifting
Jacyków kpi z Julii von Stein: „Jak zrobiła sobie tyłek, to dwa lata nie mogła spać…”
Stylista ujawnił, że namawia ją na kolejny, kontrowersyjny zabieg.
Klaudia El Dursi ma za sobą trudną noc: „Mała się obkichała po pachy, później zasikała łóżko”
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Ciąża Córka
Klaudia El Dursi ma za sobą trudną noc: „Mała się obkichała po pachy, później zasikała łóżko”
Celebrytka odkrywa prawdziwe trudy bycia mamą...
Dorota Zawadzka stanowczo o sprzedaży alkoholu po 22:00: „Udar dla mózgu” (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd
Alkohol Dorota Zawadzka
Dorota Zawadzka stanowczo o sprzedaży alkoholu po 22:00: „Udar dla mózgu” (WIDEO)
Znana psycholog nie owijała w bawełnę...
Choroba prezydenta daje się we znaki. Tylko spójrzcie na dłoń Donalda Trumpa! (FOTO)
Ale plota! Wpadki gwiazd Z życia gwiazd
Choroba Donald Trump
Choroba prezydenta daje się we znaki. Tylko spójrzcie na dłoń Donalda Trumpa! (FOTO)
To nie wygląda dobrze!
Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Bella Hadid Hailey Bieber
Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak się wystroiły!
Sydney Sweeney z przytupem świętuje 28. urodziny! Gwiazdorska obsada, tłumy gości i kosmiczne kostiumy
Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney z przytupem świętuje 28. urodziny! Gwiazdorska obsada, tłumy gości i kosmiczne kostiumy
Aktorka wyprawiła ogromną imprezę.
Rynkowski dopiero stracił żonę, a teraz grozi mu więzienie! Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura ujawnia…
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Kara
Rynkowski dopiero stracił żonę, a teraz grozi mu więzienie! Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura ujawnia…
Muzyk kilka dni temu pochował żonę, a teraz kolejny cios...
Pamela Anderson jest nie do poznania! Zachwyciła przemianą na paryskim tygodniu mody
Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Metamorfozy Gwiazd Pamela Anderson
Pamela Anderson jest nie do poznania! Zachwyciła przemianą na paryskim tygodniu mody
Nikt nie spodziewał się takiej metamorfozy.
 