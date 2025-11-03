Tadeusz Drozda uchylił drzwi swojego domu. Legenda telewizyjna ma wnętrza z duszą i klasą (FOTO)

Choć Tadeusz Drozda oficjalnie przeszedł na emeryturę, trudno powiedzieć, że zwolnił tempo.

,,O tym, że jestem na emeryturze, dowiedziałem się, gdy dostałem list z ZUS-u. Do głowy by mi nie przyszło, że jestem. Mało tego, kazali mi przysłać zaświadczenia, gdzie pracowałem i ile zarabiałem”

– żartował ostatnio w rozmowie w Pytaniu na Śniadanie. Jak dodał z uśmiechem, jego życie niewiele się zmieniło:

,,Robię to samo, co robiłem przed emeryturą, z tym że wolniej.”