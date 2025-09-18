Tak elita królewska i Donald Trump z żoną bawili się w Windsorze! (FOTO)
Wczoraj (17 września) Donald Trump wraz z żona Melanią Trump zagościli w Londynie, aby spotkać się z rodziną królewską. Król Karol III przywitał prezydenta Stanów Zjednoczonych na zamku Windsor i tym samym rozpoczęła się oficjalna część wizyty państwowej amerykańskiego przywódcy w Wielkiej Brytanii.
Rodzina Królewska wraz z Trumprem i jego żoną wzięli także udział w w paradzie powozów królewskich przed posiadłością. To jednak nie wszystko Trump został także uhonorowany przelotem amerykańskich i brytyjskich samolotów F-35.
Wieczorem natomiast Król Karol III zorganizował bankiet państwowy w zamku Windsor, który był centralnym punktem wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Podczas tego wyjątkowego spotkania nie zabrakło najważniejszych członków rodziny królewskiej oraz Donalda Trumpa z małżonką. Co ciekawe, prezydentowi nie tylko towarzyszyła pierwsza dama, ale również młodsza córka Tiffany.
W wydarzeniu wzięło udział około 160 honorowych gości, w tym członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej oraz wpływowe osoby ze świata biznesu czy polityki. Wtdarzenie to odbyło się z najwięszą starannością i dokładnością. Na wydarzeniu nie zabrakło przepięknego wystroju czy pełnych stołów, które uginały się od smakołyków.
Tamtego wieczoru królowa Camilla i Król Karol oficjalnie przywitali i ugościli prezydenta USA Z małżonką, którzy byli gośćmi honorowymi imprezy. Donald Trump ubrał się w królewskim stylu i niczym nie odbiegał do stylizacji Króla Karola. Jego żona natomiast postawiła na szykowną i długą kreację w kolorze żółtym, a całość przozdobił szeroki pas. Królowa Camilla natomiast postawiła na długą suknię, w odcieniu kobaltowym. Całość przyozdobiła korona i kolia.
Wśród gości nie zabrakło również księcia Williama i księżnej Kate. Para prezentowała się obłędnie i jak zwykle zadała niesamowitego szyku. Książę William miał na sobie smoking, na którym wyeksponował swoje medale i odznaczenia. Księżna Kate natomiast olśniła w beżowo-złotej sukni z błyszczącym zdobieniem. Zwieńczeniem jej stylizacji były rónież odznaczenia oraz korona.
Wydarzenie to przyciągnęło uwagę całego świata, ale komentarze wskazują, że to książęca para skradła serca internautów. Fani docenili ich za klasę i styl, a oni udowodnili, że zasługują na miano przyszłej pary królewskiej.
„Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój (…), Nasze narody walczyły i ginęły razem za wartości, które są nam drogie” – powiedziała na początku Król Karol III, który następnie podziękował Trumpowi za zaangażowanie w poszukiwaniu rozwiązań niektórych konfliktów na świecie. Następnie król wzniósł toast za prezydenta USA i jego żonę oraz ich naród.
Anonim | 18 września 2025
ewa | 18 września 2025
poszedł ostry retusz XD
Anonim | 18 września 2025
