Tak elita królewska i Donald Trump z żoną bawili się w Windsorze! (FOTO)

Donald Trump z żoną z wizytą w Windsorze

Wśród gości nie zabrakło również księcia Williama i księżnej Kate. Para prezentowała się obłędnie i jak zwykle zadała niesamowitego szyku. Książę William miał na sobie smoking, na którym wyeksponował swoje medale i odznaczenia. Księżna Kate natomiast olśniła w beżowo-złotej sukni z błyszczącym zdobieniem. Zwieńczeniem jej stylizacji były rónież odznaczenia oraz korona.

Wydarzenie to przyciągnęło uwagę całego świata, ale komentarze wskazują, że to książęca para skradła serca internautów. Fani docenili ich za klasę i styl, a oni udowodnili, że zasługują na miano przyszłej pary królewskiej.