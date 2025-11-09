Tak kiedyś wyglądała Wiktoria Sypucińska z "Warsaw Shore"

W tym roku produkcja poinformowała jednak o zakończeniu formatu. Na przestrzeni lat program zyskał ogromną popularność, a udział w nim stał się trampoliną do kariery dla wielu uczestników. To właśnie dzięki „Warsaw Shore” do świata show-biznesu trafili m.in. Ewelona, Stifler, Wojtek Gola czy para Eliza i Trybson.

Wśród uczestniczek programu znalazła się także Viktoria Sypucińska, której udział w kontrowersyjnym reality show przyniósł sporą rozpoznawalność.

Sypucińska dołączyła do ekipy w 8. sezonie „Warsaw Shore”, emitowanym od września 2017 roku. Z programem pożegnała się w połowie 9. sezonu.