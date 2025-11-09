Tak kiedyś wyglądała Wiktoria Sypucińska z „Warsaw Shore”. To największa przemiana w show-biznesie
Poznajecie?
1 / 8
„Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy” to polskie reality show wzorowane na amerykańskim formacie Jersey Shore. Uczestnicy, wyłonieni w drodze castingu, wspólnie mieszkają w jednej willi, a program skupia się na ich życiu towarzyskim, imprezach i relacjach. Warto przypomnieć, że pierwsza edycja zadebiutowała w 2013 roku na antenie MTV Polska.
2 / 8
W tym roku produkcja poinformowała jednak o zakończeniu formatu. Na przestrzeni lat program zyskał ogromną popularność, a udział w nim stał się trampoliną do kariery dla wielu uczestników. To właśnie dzięki „Warsaw Shore” do świata show-biznesu trafili m.in. Ewelona, Stifler, Wojtek Gola czy para Eliza i Trybson.
Wśród uczestniczek programu znalazła się także Viktoria Sypucińska, której udział w kontrowersyjnym reality show przyniósł sporą rozpoznawalność.
Sypucińska dołączyła do ekipy w 8. sezonie „Warsaw Shore”, emitowanym od września 2017 roku. Z programem pożegnała się w połowie 9. sezonu.
3 / 8
Nie da się ukryć, że większość uczestników „Warsaw Shore”, a zwłaszcza kobiet, przeszła z biegiem lat spektakularne metamorfozy.
Wiele z nich skorzystało z zabiegów medycyny estetycznej, które diametralnie odmieniły ich wygląd. Porównując ich wizerunek sprzed lat z obecnym, trudno czasem uwierzyć, że to te same osoby. Jedną z uczestniczek, która przeszła jedną z najbardziej widocznych przemian, jest właśnie Viktoria Sypucińska.
4 / 8
Obecnie Viktoria jest długowłosą blondynką o platynowym odcieniu włosów. Zmieniła również styl ubioru i makijażu, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy. Największe wrażenie robi jednak jej nowa twarz. Celebrytka, korzystając z dobrodziejstw medycyny estetycznej, przeszła ogromną przemianę – zmianie uległy m.in. jej usta, twarz, biust i pośladki.
Widać, że Viktoria nie boi się odważnych decyzji dotyczących wyglądu.
5 / 8
Warto dodać, że po zakończeniu przygody z „Warsaw Shore” Sypucińska z powodzeniem rozwija karierę w mediach społecznościowych.
Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 126 tysięcy użytkowników. W biogramie można przeczytać, że jest założycielką firmy zajmującej się profesjonalną organizacją teledysków oraz sesji zdjęciowych.
Prywatnie Viktoria jest narzeczoną Michała „Hellfielda” Kacprzaka, znanego producenta muzycznego, kompozytora, wokalisty oraz współzałożyciela grupy CrackHouse.
6 / 8
7 / 8
8 / 8