times-dark
Kozaczek
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

Dzieci też się dobrze bawiły!

Anna Lewandowska Marina łuczenko-szczęsna Robert Lewandowski Urodziny Wojciech Szczęsny
/ 22.08.2025 /
Marysia
Urodziny Lewandowskiego zaskoczyły gości. Marina i Wojtek Szczęśni wpadli na garden party źródło Instagram

1 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

Robert Lewandowski ma powody do świętowania – 21 sierpnia stuknęło mu 37 lat. Z tej okazji w ogrodzie Lewandowskich odbyła się impreza, na której pojawili się najbliżsi piłkarza, a także Marina i Wojtek Szczęśni.

IMG_8457

2 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska zadbali, by urodzinowa celebracja przebiegła w iście rodzinnej atmosferze. Choć jeszcze kilka dni wcześniej trenerka relacjonowała na Instagramie wyprawę na Sri Lankę, teraz cała uwaga skupiła się na świętowaniu wyjątkowej daty. 

IMG_8455

3 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, że wśród gości znalazły się córki pary – Klara i Laura – które niedawno wróciły z wakacyjnych wojaży.

Nie zabrakło również przyjaciół piłkarza i jego żony. Marina i Wojtek Szczęśni wpadli z wizytą, a ich wspólne zdjęcia z jubilatem błyskawicznie obiegły internet.

IMG_8456

4 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

Jednym z najważniejszych momentów imprezy był oczywiście tort. Anna Lewandowska zadbała, aby nie był to zwykły wypiek. Na torcie pojawił się humorystyczny napis:

„Wygląda na 15, czuje się na 12, zachowuje się jak 10, to daje razem 37”.

IMG_8454

5 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

Sam Robert również pokusił się o publikację rodzinnych kadrów. Na Instagramie udostępnił zdjęcie z Anną i córkami, a także fragmenty urodzinowego przyjęcia. Anna dorzuciła nagrania z dekoracjami, balonami i pełnym radości nastrojem.

IMG_8453

6 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
IMG_8460

7 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
IMG_8459

8 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
IMG_8458

9 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

10 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

11 / 11

Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Ewa Bem poruszająco o śmierci Sojki. „Staszek zasłabł i pojechał do szpitala”
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Bem Nie żyje
Ewa Bem poruszająco o śmierci Sojki. „Staszek zasłabł i pojechał do szpitala”
TYLKO U NAS! Świadek śmierci Stanisława Sojki zdradza szczegóły. „Nocowałem w tym samym hotelu!”
Aktualności Polscy celebryci
Nie żyje śmierć
TYLKO U NAS! Świadek śmierci Stanisława Sojki zdradza szczegóły. „Nocowałem w tym samym hotelu!”
Odsłonięto nieznane dotąd fakty...
Gwiazdy żegnają Stanisława Sojkę! „Na miły Bóg! Stasiu! Dziękuję, za wszystko!”
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Dorota Wellman Kayah
Gwiazdy żegnają Stanisława Sojkę! „Na miły Bóg! Stasiu! Dziękuję, za wszystko!”
Zrozpaczeni celebryci nie kryją żalu wobec zaistniałej tragedii!
Stanisław Soyka przez lata walczył z chorobą. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok
Aktualności Newsy
Choroby Gwiazd śmierć
Stanisław Soyka przez lata walczył z chorobą. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok
,,Lekarze nie pozostawili złudzeń..."
Romans Stanisława Sojki był dla wszystkich szokiem. To dla niej zostawił żonę i czwórkę dzieci!
Aktualności Polscy celebryci
Nie żyje Stanisław Sojka
Romans Stanisława Sojki był dla wszystkich szokiem. To dla niej zostawił żonę i czwórkę dzieci!
Środowisko swego czasu było zszokowane decyzją artysty!
Ujawniono, co działo się za kulisami festiwalu po śmierci Sojki: „Chcieliśmy zrobić wszystko zgodnie z wolą”
Ale plota! Newsy Programy TV Z życia gwiazd
Nie żyje śmierć
Ujawniono, co działo się za kulisami festiwalu po śmierci Sojki: „Chcieliśmy zrobić wszystko zgodnie z wolą”
Do sieci trafiło także nagranie, które zrobiono chwilę przed śmiercią muzyka!
Tak wygląda dom Marii Sadowskiej. Połączyła pastele z szlachetnym złotem! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Domy Gwiazd Maria Sadowska
Tak wygląda dom Marii Sadowskiej. Połączyła pastele z szlachetnym złotem! ZDJĘCIA
Jej dom to połączenie luksusu z pazurem!
Tak wygląda siostra Kurdej-Szatan. Wiele razy o nią drżała: „Martwię się o Basię”
Aktualności Polscy celebryci
Barbara Kurdej Szatan Rodziny Gwiazd
Tak wygląda siostra Kurdej-Szatan. Wiele razy o nią drżała: „Martwię się o Basię”
Kasia Kurdej-Mania wielokrotnie wspierała aktorkę w kryzysie...
Stanisław Sojka nie żyje. Miał wystąpić na koncercie w Sopocie. Nie zdążył!
Newsy
Zmarli 2025
Stanisław Sojka nie żyje. Miał wystąpić na koncercie w Sopocie. Nie zdążył!
Miał 66 lat. Od lat ciężko chorował.
Czwarty dzień pełen legend sceny w Sopocie. Natalia Przybysz, Kayah, Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder…
Polscy celebryci
Katarzyna Dowbor Marika
Czwarty dzień pełen legend sceny w Sopocie. Natalia Przybysz, Kayah, Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder…
Kasia Sienkiewicz w niezwykłej balowej sukni, a Małgorzata Tomaszewska postawiła na zachowawczą stylizację.

Sandra Kubicka wygina się w bikini na wakacjach bez Alka. Baron skomentował!
Ale plota! Ciało Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksander Baron Sandra Kubicka
Sandra Kubicka wygina się w bikini na wakacjach bez Alka. Baron skomentował!
Internauci są pod wrażeniem sylwetki młodej mamy!
Krzysztof Stanowski odpalił się po wpisie Wysockiej-Schnepf. „Słuchaj, wiedźmo”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Wysocka-schnepf Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski odpalił się po wpisie Wysockiej-Schnepf. „Słuchaj, wiedźmo”
Dziennikarz nie gryzł się w język!
Lewandowski świętuje 37 urodziny u boku żony. Ale oni wciąż się kochają!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
Lewandowski świętuje 37 urodziny u boku żony. Ale oni wciąż się kochają!
Anna złożyła mężowi publiczne życzenia na Instagramie.
Ich znajomość była czystym przypadkiem! Relacja Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego jest jak z filmu…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Albert Kosiński Love Stories
Ich znajomość była czystym przypadkiem! Relacja Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego jest jak z filmu…
Teraz para spodziewa się dziecka!
Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny
Aktualności Newsy
Skolim
Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny
Na scenie pojawili się policjanci.
Wiadomo, kto nowy poprowadzi „Halo Tu Polsat”. Dobrze ich znacie!
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Ewa Wachowicz Halo Tu Polsat
Wiadomo, kto nowy poprowadzi „Halo Tu Polsat”. Dobrze ich znacie!
Tych twarzy chyba nikt się nie spodziewał!
 