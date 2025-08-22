Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
Dzieci też się dobrze bawiły!
Robert Lewandowski ma powody do świętowania – 21 sierpnia stuknęło mu 37 lat. Z tej okazji w ogrodzie Lewandowskich odbyła się impreza, na której pojawili się najbliżsi piłkarza, a także Marina i Wojtek Szczęśni.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska zadbali, by urodzinowa celebracja przebiegła w iście rodzinnej atmosferze. Choć jeszcze kilka dni wcześniej trenerka relacjonowała na Instagramie wyprawę na Sri Lankę, teraz cała uwaga skupiła się na świętowaniu wyjątkowej daty.
Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, że wśród gości znalazły się córki pary – Klara i Laura – które niedawno wróciły z wakacyjnych wojaży.
Nie zabrakło również przyjaciół piłkarza i jego żony. Marina i Wojtek Szczęśni wpadli z wizytą, a ich wspólne zdjęcia z jubilatem błyskawicznie obiegły internet.
Jednym z najważniejszych momentów imprezy był oczywiście tort. Anna Lewandowska zadbała, aby nie był to zwykły wypiek. Na torcie pojawił się humorystyczny napis:
„Wygląda na 15, czuje się na 12, zachowuje się jak 10, to daje razem 37”.
Sam Robert również pokusił się o publikację rodzinnych kadrów. Na Instagramie udostępnił zdjęcie z Anną i córkami, a także fragmenty urodzinowego przyjęcia. Anna dorzuciła nagrania z dekoracjami, balonami i pełnym radości nastrojem.
