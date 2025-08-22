Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)

Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, że wśród gości znalazły się córki pary – Klara i Laura – które niedawno wróciły z wakacyjnych wojaży.

Nie zabrakło również przyjaciół piłkarza i jego żony. Marina i Wojtek Szczęśni wpadli z wizytą, a ich wspólne zdjęcia z jubilatem błyskawicznie obiegły internet.