Mikołaj Bagiński to dziś jedna z najgłośniejszych postaci młodego internetu. Choć większość kojarzy go z TikToka czy z wygranej w programie „Taniec z Gwiazdami” to jego kariera nie opiera się na viralach.

Bagi to przede wszystkim sprytny przedsiębiorca. Własne marki budował, zanim jeszcze stał się telewizyjną gwiazdą, a zwycięstwo w tanecznym show tylko poszerzyło jego wpływy. Całą wygraną, a dokładnie 200 tys. zł przekazał na wsparcie osób z zespołem Downa