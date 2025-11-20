Tak mieszka Bagi. Młody milioner nieźle się urządził. Co za luksus!
Mikołaj Bagiński to dziś jedna z najgłośniejszych postaci młodego internetu. Choć większość kojarzy go z TikToka czy z wygranej w programie „Taniec z Gwiazdami” to jego kariera nie opiera się na viralach.
Bagi to przede wszystkim sprytny przedsiębiorca. Własne marki budował, zanim jeszcze stał się telewizyjną gwiazdą, a zwycięstwo w tanecznym show tylko poszerzyło jego wpływy. Całą wygraną, a dokładnie 200 tys. zł przekazał na wsparcie osób z zespołem Downa
Apartament Bagiego wygląda jak wyjęty z zagranicznego magazynu wnętrzarskiego. Przestrzeń jest duża, jasna i nowoczesna. Dominuje biel i jasne drewno, kontrastująca czerń i biel, a także ciekawe formy i ozdoby.
Apartament jest dwupoziomowy. Dzięki temu Bagi oddzielił:
-
strefę pracy — biurko, sprzęt, przestrzeń do tworzenia contentu
-
strefę prywatną — odpoczynek poza zasięgiem kamer
Ale największe wrażenie robią ogromne panoramiczne okna, które ciągną się od podłogi aż po sufit.
On w tej chacie już dawno nie mieszka:)