Tak mieszka Bagi. Młody milioner nieźle się urządził. Co za luksus!

Autor Klaudia

Mikołaj Bagiński to dziś jedna z najgłośniejszych postaci młodego internetu. Choć większość kojarzy go z TikToka czy z wygranej w programie „Taniec z Gwiazdami” to jego kariera nie opiera się na viralach.

Bagi to przede wszystkim sprytny przedsiębiorca. Własne marki budował, zanim jeszcze stał się telewizyjną gwiazdą, a zwycięstwo w tanecznym show tylko poszerzyło jego wpływy. Całą wygraną, a dokładnie 200 tys. zł  przekazał na wsparcie osób z zespołem Downa

Apartament Bagiego wygląda jak wyjęty z zagranicznego magazynu wnętrzarskiego. Przestrzeń jest duża, jasna i nowoczesna. Dominuje biel i jasne drewno, kontrastująca czerń i biel, a także ciekawe formy i ozdoby.

 

Apartament jest dwupoziomowy. Dzięki temu Bagi oddzielił:

  • strefę pracy — biurko, sprzęt, przestrzeń do tworzenia contentu

  • strefę prywatną — odpoczynek poza zasięgiem kamer

Ale największe wrażenie robią ogromne panoramiczne okna, które ciągną się od podłogi aż po sufit.

On w tej chacie już dawno nie mieszka:)

