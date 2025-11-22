Tak wygląda dom Michała Szpaka. Ekscentryczne wnętrza w uroczej kamienicy
Michał Szpak od lat uchodzi za jedną z najbardziej barwnych postaci polskiej sceny. Teraz pokazał w swoich mediach społecznościowych kolejne ujęcia z mieszkania, które idealnie oddaje jego osobowość. Wysokie sufity, sztuka, niebanalne dodatki – wszystko to tworzy przestrzeń, od której trudno oderwać wzrok.
Choć Michał Szpak od lat jest obecny w show-biznesie, jego życie prywatne wciąż pozostaje w dużej mierze owiane tajemnicą. Od czasu do czasu robi jednak wyjątek i wrzuca na Instagram kilka kadrów ze swojego domu. I za każdym razem reakcje są takie same: zachwyt, zaskoczenie i masa komentarzy.
Jego warszawski apartament jest przestronny, jasny i utrzymany w stylu, który trudno jednoznacznie sklasyfikować. Wnętrze łączy w sobie elementy minimalizmu, vintage i artystycznej ekstrawagancji, czyli dokładnie to, z czym kojarzy się sam wokalista.
W mieszkaniu dominują jasne ściany, które stanowią tło dla kolorowych obrazów i grafik. Szpak regularnie zmienia ich układ, a jego dom sprawia wrażenie „żyjącej galerii”, której układ ciągle ewoluuje wraz z jego nastrojem.
Nie brakuje również designerskich lamp, połyskujących bibelotów i figurek, które tworzą niepowtarzalny klimat. Każdy element wygląda tak, jakby miał swoje miejsce i swoje znaczenie.
Wrażenie robi też wysokość pomieszczeń. Dzięki temu mieszkanie wydaje się jeszcze bardziej przestronne i teatralne, co świetnie koresponduje z osobowością artysty.
Na zdjęciach dodawanych przez wokalistę możemy zauważyć również jego ukochanego psa – Hektora, który od lat towarzyszy mu w codzienności. Widać, że zwierzak czuje się tam jak prawdziwy gospodarz, zajmując honorowe miejsca na kanapie i dywanie.