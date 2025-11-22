Choć Michał Szpak od lat jest obecny w show-biznesie, jego życie prywatne wciąż pozostaje w dużej mierze owiane tajemnicą. Od czasu do czasu robi jednak wyjątek i wrzuca na Instagram kilka kadrów ze swojego domu. I za każdym razem reakcje są takie same: zachwyt, zaskoczenie i masa komentarzy.

Jego warszawski apartament jest przestronny, jasny i utrzymany w stylu, który trudno jednoznacznie sklasyfikować. Wnętrze łączy w sobie elementy minimalizmu, vintage i artystycznej ekstrawagancji, czyli dokładnie to, z czym kojarzy się sam wokalista.