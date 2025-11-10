Tak wygląda partner Sylwii Grzeszczak. Po rozstaniu z Blanką Lipińską totalnie się zmienił

Jeszcze kilka lat temu Maciej Buzała znany był głównie jako partner Blanki Lipińskiej. Para poznała się w 2018 roku, a ich znajomość od początku budziła spore zainteresowanie.

Początkowo nic nie wskazywało na to, że połączy ich coś więcej niż zwykła sympatia, spotykali się w gronie znajomych, wymieniali uprzejmości, ale z czasem między nimi zaczęło iskrzyć.

Kiedy ich relacja nabrała rumieńców, media natychmiast podchwyciły temat. Buzała i Lipińska szybko stali się jednym z najgorętszych duetów w show-biznesie. Pojawiali się razem na czerwonych dywanach, a paparazzi chętnie śledzili każdy ich krok.

Nie brakowało wspólnych zdjęć, romantycznych wpisów w sieci i publicznych deklaracji uczuć.