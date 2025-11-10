Tak wygląda partner Sylwii Grzeszczak. Po rozstaniu z Blanką Lipińską totalnie się zmienił
Były partner Blanki Lipińskiej znów jest zakochany, ale tym razem w jednej z najpopularniejszych wokalistek w kraju.
1/6
Jeszcze kilka lat temu Maciej Buzała znany był głównie jako partner Blanki Lipińskiej. Para poznała się w 2018 roku, a ich znajomość od początku budziła spore zainteresowanie.
Początkowo nic nie wskazywało na to, że połączy ich coś więcej niż zwykła sympatia, spotykali się w gronie znajomych, wymieniali uprzejmości, ale z czasem między nimi zaczęło iskrzyć.
Kiedy ich relacja nabrała rumieńców, media natychmiast podchwyciły temat. Buzała i Lipińska szybko stali się jednym z najgorętszych duetów w show-biznesie. Pojawiali się razem na czerwonych dywanach, a paparazzi chętnie śledzili każdy ich krok.
Nie brakowało wspólnych zdjęć, romantycznych wpisów w sieci i publicznych deklaracji uczuć.
2/6
Co ciekawe, sama autorka „365 dni” przyznała, że na początku sądziła, iż Maciek jest gejem dlatego ich znajomość zaczęła się całkowicie bez romantycznych intencji.
Nie powiem, że zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia, zwłaszcza, że myślałam, iż jest homoseksualny. Ale spodobał mi się, bo na mnie nie leciał — wspominała w jednym z wywiadów Lipińska.
3/6
Związek Macieja Buzały i Blanki Lipińskiej trwał półtora roku, ale przez ten czas nie brakowało emocji!
Para często wzbudzała zainteresowanie mediów, pojawiali się razem na imprezach, a ich wspólne zdjęcia szybko trafiały do sieci. Choć początkowo wydawało się, że tworzą idealny duet, z czasem zaczęły dawać o sobie znać różnice charakterów.
Jak donosiły osoby z ich otoczenia, to właśnie one miały przesądzić o końcu tej relacji. Buzała i Lipińska mieli dojść do wniosku, że mimo silnego uczucia, ich temperamenty zbyt często się ścierały. Rozstanie nie obyło się jednak bez emocji, choć, jak mówią znajomi pary, wszystko odbyło się z klasą i bez publicznych scen.
Dziś oboje podkreślają, że rozstali się w zgodzie i wciąż darzą się sympatią. Maciej Buzała po zakończeniu związku wyraźnie odsunął się od świata show-biznesu – przestał pojawiać się na ściankach i unika medialnego rozgłosu. W przeciwieństwie do Blanki, która wciąż chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych, on postawił na spokój i prywatność.
4/6
Po rozstaniu z Lipińską Maciej Buzała zniknął z mediów.
Po kilku latach znów trafił na pierwsze strony gazet, kiedy portale show-biznesowe zaczęły się rozpisywać, że spotyka się z Sylwią Grzeszczak. To właśnie z nią ma tworzyć relację, która rozwija się bardzo obiecująco.
5/6
Artystka dwa lata temu rozwiodła się z raperem Liberem po ponad dekadzie wspólnego życia i wychowywaniu córki Bogny. Teraz znów ma szansę na szczęście.
Według doniesień mediów jest od 2024 roku zaręczony z Sylwią Grzeszczak.
6/6