Tak wygląda partner Sylwii Grzeszczak. Po rozstaniu z Blanką Lipińską totalnie się zmienił

Autor Klaudia Smyk

Były partner Blanki Lipińskiej znów jest zakochany, ale tym razem w jednej z najpopularniejszych wokalistek w kraju.

Jeszcze kilka lat temu Maciej Buzała znany był głównie jako partner Blanki Lipińskiej. Para poznała się w 2018 roku, a ich znajomość od początku budziła spore zainteresowanie.

 

Początkowo nic nie wskazywało na to, że połączy ich coś więcej niż zwykła sympatia, spotykali się w gronie znajomych, wymieniali uprzejmości, ale z czasem między nimi zaczęło iskrzyć.

 

Kiedy ich relacja nabrała rumieńców, media natychmiast podchwyciły temat. Buzała i Lipińska szybko stali się jednym z najgorętszych duetów w show-biznesie. Pojawiali się razem na czerwonych dywanach, a paparazzi chętnie śledzili każdy ich krok.

 

Nie brakowało wspólnych zdjęć, romantycznych wpisów w sieci i publicznych deklaracji uczuć.

Co ciekawe, sama autorka „365 dni” przyznała, że na początku sądziła, iż Maciek jest gejem dlatego ich znajomość zaczęła się całkowicie bez romantycznych intencji.

Nie powiem, że zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia, zwłaszcza, że myślałam, iż jest homoseksualny. Ale spodobał mi się, bo na mnie nie leciał — wspominała w jednym z wywiadów Lipińska.

Związek Macieja Buzały i Blanki Lipińskiej trwał półtora roku, ale przez ten czas nie brakowało emocji!

 

Para często wzbudzała zainteresowanie mediów, pojawiali się razem na imprezach, a ich wspólne zdjęcia szybko trafiały do sieci. Choć początkowo wydawało się, że tworzą idealny duet, z czasem zaczęły dawać o sobie znać różnice charakterów.

 

Jak donosiły osoby z ich otoczenia, to właśnie one miały przesądzić o końcu tej relacji. Buzała i Lipińska mieli dojść do wniosku, że mimo silnego uczucia, ich temperamenty zbyt często się ścierały. Rozstanie nie obyło się jednak bez emocji, choć, jak mówią znajomi pary,  wszystko odbyło się z klasą i bez publicznych scen.

Dziś oboje podkreślają, że rozstali się w zgodzie i wciąż darzą się sympatią. Maciej Buzała po zakończeniu związku wyraźnie odsunął się od świata show-biznesu – przestał pojawiać się na ściankach i unika medialnego rozgłosu. W przeciwieństwie do Blanki, która wciąż chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych, on postawił na spokój i prywatność.

Po rozstaniu z Lipińską Maciej Buzała zniknął z mediów.

Po kilku latach znów trafił na pierwsze strony gazet, kiedy portale show-biznesowe zaczęły się rozpisywać, że spotyka się z Sylwią Grzeszczak. To właśnie z nią ma tworzyć relację, która  rozwija się bardzo obiecująco.

Artystka dwa lata temu rozwiodła się z raperem Liberem po ponad dekadzie wspólnego życia i wychowywaniu córki Bogny. Teraz znów ma szansę na szczęście.

Według doniesień mediów jest od 2024 roku zaręczony z Sylwią Grzeszczak.

