Tak wygląda życie prywatne Moniki Olejnik! Od 1996 roku tworzy związek z młodszym o 15 lat partnerem

Na początku nikt nie dawał im szans.

Monika Olejnik
/ 20.08.2025 /
Aurora
Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski źródło AKPA

1 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Monika Olejnik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów. Od lat 90. prowadzi programy publicystyczne, a jej „Kropka nad i” stała się jednym z najbardziej opiniotwórczych formatów telewizyjnych.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski źródło AKPA

2 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Dziennikarka regularnie publikuje też felietony w „Gazecie Wyborczej”. Choć zawodowo słynie z bezkompromisowości i dociekliwości, w życiu prywatnym rzadko ujawnia szczegóły. Od czasu do czasu jednak pokazuje swoim fanom urywki codzienności, zwykle w mediach społecznościowych.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski źródło AKPA

3 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Jej życie uczuciowe nie zawsze układało się tak stabilnie, jak obecny związek. Po raz pierwszy wyszła za mąż jako bardzo młoda kobieta, jej małżeństwo z Mateuszem Praczukiem nie przetrwało. Kolejny rozdział otworzyła z dziennikarzem i satyrykiem Grzegorzem Wasowskim, z którym ma syna Jerzego. To małżeństwo również zakończyło się rozstaniem.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski-min źródło AKPA

4 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

W 1995 roku Olejnik poznała Tomasza Ziółkowskiego młodego dziennikarza sportowego, który dopiero rozpoczynał swoją karierę. Ona miała wówczas 39 lat, on 24 lata. Rok później ich znajomość przerodziła się w trwały związek.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski-min źródło AKPA

5 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Relacja od początku wywoływała komentarze. Krytycy sugerowali, że młody dziennikarz może chcieć wykorzystać związek do rozwoju kariery. Sama para konsekwentnie nie odnosiła się do plotek, wybierając skupienie na życiu prywatnym i pracy zawodowej.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski źródło AKPA

6 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Koledzy radzili Tomaszowi: „daj sobie spokój, to nie jest kobieta dla ciebie, nie masz u niej szans” – mówił jeden z jego znajomych w rozmowie z magazynem „SHOW”.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski źródło AKPA

7 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Czas pokazał, że ich miłość przetrwała wszystkie spekulacje. Olejnik i Ziółkowski wspierają się w codzienności i regularnie pojawiają na ważnych wydarzeniach branżowych. Choć początki ich znajomości związane były z „Trójką”, dziś oboje działają w innych przestrzeniach mediów. Monika od lat związana jest z TVN-em, natomiast Tomasz w swojej karierze pracował m.in. w TVP2 i wracał także do radiowej „Trójki”.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski-min źródło AKPA

8 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Historia związku Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego od początku przyciągała uwagę mediów. Dziś, po blisko trzydziestu latach wspólnej drogi, para pokazuje, że różnica pokoleń nie stanowi przeszkody.

Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski źródło AKPA

9 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego
Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski źródło AKPA

10 / 10

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego
