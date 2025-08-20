Tak wygląda życie prywatne Moniki Olejnik! Od 1996 roku tworzy związek z młodszym o 15 lat partnerem

Historia miłości Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego

Czas pokazał, że ich miłość przetrwała wszystkie spekulacje. Olejnik i Ziółkowski wspierają się w codzienności i regularnie pojawiają na ważnych wydarzeniach branżowych. Choć początki ich znajomości związane były z „Trójką”, dziś oboje działają w innych przestrzeniach mediów. Monika od lat związana jest z TVN-em, natomiast Tomasz w swojej karierze pracował m.in. w TVP2 i wracał także do radiowej „Trójki”.