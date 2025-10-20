Tak wystrojonej Martyny Wojciechowskiej jeszcze nie widzieliśmy! Wszystkich zachwyciła
Dziennikarka pokazała błysk i klasę. Do tej pory lubiła luźne stylizacje.
/ 20.10.2025 /
Martyna Wojciechowska pojawiła się na wyjątkowym evencie marki jubilerskiej W.KRUK i… dosłownie skradła całe show! Dziennikarka, która zwykle stawia na minimalizm i wygodę, tym razem postawiła na elegancję w pełnym wydaniu.
Na ściance zaprezentowała się w dopasowanej, czarnej sukni z golfem, która idealnie podkreślała jej sylwetkę. Stylizację uzupełniła złotą biżuterią.
Subtelny makijaż i delikatnie upięte włosy sprawiły, że Martyna wyglądała olśniewająco.
Ona Hipokrytka | 21 października 2025
Samoakceptacja…… heheh chyba po lifcie i ozempiku