Tańczyła na rurze, zanim została ikoną. Tak zaczynała Małgorzata Kożuchowska

Nowe aktorskie wyzwania

Małgorzata Kożuchowska grała w „Rodzince.pl” aż do 2020 roku. Po niemal dekadzie na planie produkcji TVP, serial zakończył emisję, a aktorka po raz kolejny stanęła przed decyzją: co dalej? Nie zniknęła jednak z ekranu – wręcz przeciwnie. Zaczęła pojawiać się w nowych projektach, zarówno serialowych, jak i filmowych, m.in. w „Drugiej szansie” czy „Motywie”, gdzie pokazała się w bardziej mrocznych, dramatycznych rolach. Wróciła też do teatru, z którym od lat jest silnie związana. Dziś Kożuchowska to nie tylko doświadczona aktorka, ale też osobowość medialna, chętnie zapraszana na ważne branżowe wydarzenia, ambasadorka kampanii społecznych i mama 10-letniego Jasia, który – jak sama mówi – całkowicie zmienił jej spojrzenie na życie. Choć wiele już osiągnęła, nieustannie poszukuje wyzwań.