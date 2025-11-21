Nawigacja

Tej gwiazdy na pogrzebie Pono nikt się nie spodziewał. To niespodzianka, że byli tak blisko

Autor Klaudia

Paparazzi zaskoczeni!

Tej gwiazdy na pogrzebie Pono nikt się nie spodziewał. Paparazzi zadziwieni

Dziś odbył się pogrzeb znanego muzyka, a dokładnie Rafała Poniedzielskiego, znanego jako Pono.

 

W ostatniej drodze towarzyszyło mu wiele gwiazd.

Sokół

Wśród żałobników znaleźli się także wieloletni przyjaciele: Sokół i Wilku.

Sebastian Fabijański

Dopiero później, gdy uroczystość trwała w ciszy i skupieniu, to  uwagę części uczestników przyciągnęła pewna niespodziewana, ale znacząca obecność.

Tej gwiazdy na pogrzebie Pono nikt się nie spodziewał. Paparazzi zadziwieni

Na pogrzebie pojawił się, lecz stanął trochę z boku, Sebastian Fabijański, który nie tylko jest aktorem, ale także raperem. Wygląda na to, że muzycy mieli ze sobą bliską relację.

Mało kto o tym wiedział.

Tej gwiazdy na pogrzebie Pono nikt się nie spodziewał. Paparazzi zadziwieni
Tej gwiazdy na pogrzebie Pono nikt się nie spodziewał. Paparazzi zadziwieni
Tej gwiazdy na pogrzebie Pono nikt się nie spodziewał. Paparazzi zadziwieni
