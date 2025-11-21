Tak wygląda grób Pono chwilę po pogrzebie. Nie tylko masa kwiatów…
Ten jeden rozczulający gest wzrusza do łez...
21 listopada odbył się pogrzeb rapera — Pono.
Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 13:00 przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie.
Pono zmarł 6 listopada 2025 roku. Odszedł w wieku 49 lat.
Mężczyzna miał na swoim koncie wiele dokonań muzycznych i artystycznych.
Fani muzyka Pono postanowili też uczcić pamięć artysty we wzruszający sposób.
Pozostawili na grobie wielką srebrną podkowę oraz płytę CD.
Jednak najbardziej przejmującym gestem była ziemia, którą posypano grób.
Akt sypania ziemi symbolizuje powrót człowieka do natury. „Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz” – słowa znane z Biblii świetnie oddają tę ideę.
To przypomnienie, że życie jest cyklem, a śmierć jest jego naturalną częścią.
Czarno-biała fotografia wzruszyła do łez bliskich i przyjaciół zmarłego muzyka.
Nie brakowało wielu wieńców i kwiatów na grobie Pono.
Prochy Pono zostały umieszczone w pięknej kamiennej urnie, która wyglądała bardzo elegancko.
Muzyk taką miał ostatnią wolę.
Śmierć Pono wstrząsnęła światem muzycznym.
Artysta na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Tłum żałobników pożegnał zmarłego rapera — Pono.
Na ostatnim pożegnaniu Pono pojawił się nawet dawno niewidziany — Sebastian Fabijański.
Raper i aktor podziwiał twórczość Pono i był jego bliskim znajomym.