Jednak najbardziej przejmującym gestem była ziemia, którą posypano grób.

Akt sypania ziemi symbolizuje powrót człowieka do natury. „Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz” – słowa znane z Biblii świetnie oddają tę ideę.

To przypomnienie, że życie jest cyklem, a śmierć jest jego naturalną częścią.