Pogrzeb Rafała „Pono” Poniedzielskiego był pełen wzruszeń, łez i tej szczególnej ciszy, która potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Jednak to, co bliscy i fani położyli na jego grobie, przebiło wszystko.

Wielki hołd dla Pono

Na kamiennej płycie nagrobka obok kwiatów znalazła się… podkowa i album Pono. Obie rzeczy zostały położone starannie, tak aby mogły chronić wspomnienia o nim.

Podkowa to nie jest przypadkowy dodatek. W kulturze znana jest jako symbol wiecznego szczęścia i opieki nad zmarłym. Fani od razu odebrali ten gest bardzo pozytywnie. Jak widzimy na zdjęciach, na nagrobku została pozostawiona płyta, która połyskuje w deszczu i wygląda tam, jakby artysta zostawił w niej kawałek swojego życia. Z pewnością jest to manifest pamięci, który zostawił po sobie muzykę.

Symbol ZIP skład

Na nagrobku oprócz wyżej wymienionych cennych przedmiotów znalazł się posypany ziemią symbol ZIP skład. O co w tym chodzi?

ZIP Skład, czyli Ziomki i Przyjaciele Skład to fundament polskiego ulicznego rapu. Ekipa powstała w 1997 roku w Warszawie, jako naturalne połączenie środowisk związanych z Fundacją nr 1 i TPWC. W tamtym czasie hip-hop w Polsce dopiero się klarował i to właśnie ZIP Skład nadał mu kierunek, wprowadził charakterystyczny brud, szczerość i bezkompromisowe spojrzenie na blokowe życie.

To właśnie ZIP Skład zbudował fundament, na którym wyrastała cała późniejsza scena warszawska.

Te proste gesty umieszczone na pomniku podczas pogrzebu artysty pokazują, że pamięć o nim będzie na zawsze żywa.