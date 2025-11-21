Szok, co położyli na grobie Pono. Ukryty symbol wzrusza do łez
Pogrzeb Rafała „Pono” Poniedzielskiego był pełen wzruszeń, łez i tej szczególnej ciszy, która potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Jednak to, co bliscy i fani położyli na jego grobie, przebiło wszystko.
Wielki hołd dla Pono
Na kamiennej płycie nagrobka obok kwiatów znalazła się… podkowa i album Pono. Obie rzeczy zostały położone starannie, tak aby mogły chronić wspomnienia o nim.
Podkowa to nie jest przypadkowy dodatek. W kulturze znana jest jako symbol wiecznego szczęścia i opieki nad zmarłym. Fani od razu odebrali ten gest bardzo pozytywnie. Jak widzimy na zdjęciach, na nagrobku została pozostawiona płyta, która połyskuje w deszczu i wygląda tam, jakby artysta zostawił w niej kawałek swojego życia. Z pewnością jest to manifest pamięci, który zostawił po sobie muzykę.
Symbol ZIP skład
Na nagrobku oprócz wyżej wymienionych cennych przedmiotów znalazł się posypany ziemią symbol ZIP skład. O co w tym chodzi?
ZIP Skład, czyli Ziomki i Przyjaciele Skład to fundament polskiego ulicznego rapu. Ekipa powstała w 1997 roku w Warszawie, jako naturalne połączenie środowisk związanych z Fundacją nr 1 i TPWC. W tamtym czasie hip-hop w Polsce dopiero się klarował i to właśnie ZIP Skład nadał mu kierunek, wprowadził charakterystyczny brud, szczerość i bezkompromisowe spojrzenie na blokowe życie.
To właśnie ZIP Skład zbudował fundament, na którym wyrastała cała późniejsza scena warszawska.
Te proste gesty umieszczone na pomniku podczas pogrzebu artysty pokazują, że pamięć o nim będzie na zawsze żywa.