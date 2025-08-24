To on stoi za tragicznym wypadkiem Moniki Kuszyńskiej… Robert Janson miał skandal za skandalem
Potem został oskarżony o znęcanie się psychiczne i molestowanie.
Robert Janson urodził się 7 czerwca 1965 roku w Czeladzi. To polski kompozytor, muzyk, aranżer, gitarzysta i wokalista. Prywatnie od 1999 roku jest mężem Beaty Janson, z którą doczekali się córki Emmy.
Początkowo muzyk był liderem łódzkiej grupy Skwer, która jednak nie odniosła wielkiego sukcesu. Później w 1989 roku Janson założył wraz z braćmi Michałem i Pawłem Marciniakami zespół Varius Manx, którego sam został członkiem. W 1993 roku, kiedy do grupy dołączyła Anita Lipnicka, zespół zaczął robić wielką karierę. I choć przez lata zmieniały się wokalistki i część muzyków, to Janson niezmiennie pozostawał członkiem formacji.
Warto dodać, że Robert Janson przez lata był także jedną z kluczowych postaci na polskim rynku fonograficznym. Poza swoimi licznymi osiągnięciami stoi również za sukcesami muzycznymi wielu innych gwiazd.
Jego kompozycje śpiewały takie gwiazdy jak m.in.: Maryla Rodowicz, Patrycja Markowska, Kuba Badach czy Andrzej Piaseczny.
Jednak wśród jego najbardziej kultowych utworów znalazły się takie tytuły jak: „Zanim zrozumiesz”, „Orła cień” czy „Ruchome piaski”.
Varius Manx na przełomie XX i XXI wieku uważany był za najlepszą, polską grupę rockowo-popową. Serię sukcesów w życiu muzyka przerwał nieszczęśliwy wypadek samochodowy z 2006 roku, który sam spowodował.
Janson podróżował wtedy z grupą i wokalistką Moniką Kuszyńską. Niestety przez wypadek kobieta została sparaliżowana.
Piosenkarka z urazem kręgosłupa trafiła na oddział neurologii i do dziś porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.
W 2009 roku muzyk usłyszał wyrok, jakim były dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres czterech lat próby i jedenaście tysięcy złotych grzywny. Sąd miał wtedy udowodnić, że poruszał się z prędkością ponad 100. kilometrów na godzinę podczas niesprzyjających warunków pogodowych.
Po tej tragedii zespół został zawieszony, a Janson reaktywował go dopiero w 2010 roku. Nową wokalistką została wtedy Anna Józefina Lubieniecka, a następnie Edyta Kuczyńska. W 2015 roku miejsce poprzednich wokalistek zajęła Kasia Stankiewicz, która do dziś jest ikoniczną postacią w Varius Manxie.
Tamte zdarzenia odcisnęły mocne piętno na muzyku, który bardzo przeżył wypadek i jego konsekwencje.
„Od momentu, jak dotarła do mnie cała prawda, moje życie stało się ruiną. Wtedy już miałem chorą duszę, chociaż leczę się i walczę o siebie” – mówił Janson w 2009 roku.
„Zespół jest jak rodzina. Przebywamy ze sobą często, oczywiście kłócimy się i mamy niekiedy sprzeczne poglądy. Zawsze jednak znajdujemy kompromis. Dlatego wciąż możemy ze sobą pracować. Proszę sobie wyobrazić, że nasza grupa nigdy nie spowodowała ani jednego skandalu!” – mówił wiele lat do tyłu Janson na łamach „Gentlemena”.
Jak się po czasie okazało, wypadek Jansona mocno zaszkodził zespołowi i wywołał wielki skandal, jakiego dotychczas nie było.
To jednak nie był koniec dramatów w życiu muzyka z grupy Varius Manx.
W 2022 roku Janson wraz z innym członkami grupy został oskarżony przez siostrę poszkodowanej w wypadku, która zarzuciła znęcanie się psychiczne nad wokalistką i molestowanie. Najmocniejsze oskarżenia padły jednak w kierunku lidera grupy, czyli Jansona.
„Nie leży to w naszej naturze, ale będziemy musieli podjęć stosowne kroki prawne. Ku przestrodze tych, którzy uważają, że mogą być toksycznymi oskarżycielami” – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu zespołu Varius Manx.
Warto wspomnieć, że obecna wokalistka Kasia Stankiewicz, pełniła przez chwilę rolę piosenkarki w Varius Manxie także w roku 2000. Nie tak dawno media rozpisywały się też o rzekomym konflikcie Stankiewicz i Jansona, który miał być powodem jej odejścia z grupy. Artystka nie wytrzymała wtedy i opublikowała oświadczenie, które brzmiało:
„W roku 2000 nie odeszłam od zespołu @variusmanx z powodu konfliktu z Jansonem. Robert jest i był dla mnie zawsze osobą wspierającą i pełną ciepła. Mamy świetny kontakt, wzajemne zrozumienie i szacunek. Nie ma powodów, dla których krzywdząco można pisać o tym człowieku i tym samym wprowadzać opinię publiczną w błąd przepisywany bezmyślnie od lat.”
Choć grupa Varius Manx nadal koncertuje, Robert Janson od kilku lat skrywa się w cieniu zespołu. Stankiewicz jakiś czas temu w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” mówiła, że za nieobecnością muzyka ma stać wiele obowiązków. Kompozytor podobno skupia się na pracy w zaciszu domowym, dlatego nie jeździ w trasy koncertowe, ale podobno wciąż współpracuje z grupą.
Czy Robert Janson stanie jeszcze na scenie? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden z nas.
Pani Monika wraz z siostrą wystosowały przeprosiny za pomówienie . A Monika napisała w 2008 roku że może liczyć na Roberta pod każdym względem . O tym nie napisaliście .