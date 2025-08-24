To on stoi za tragicznym wypadkiem Moniki Kuszyńskiej… Robert Janson miał skandal za skandalem

Wielka kariera Roberta Jansona

Robert Janson urodził się 7 czerwca 1965 roku w Czeladzi. To polski kompozytor, muzyk, aranżer, gitarzysta i wokalista. Prywatnie od 1999 roku jest mężem Beaty Janson, z którą doczekali się córki Emmy.

Początkowo muzyk był liderem łódzkiej grupy Skwer, która jednak nie odniosła wielkiego sukcesu. Później w 1989 roku Janson założył wraz z braćmi Michałem i Pawłem Marciniakami zespół Varius Manx, którego sam został członkiem. W 1993 roku, kiedy do grupy dołączyła Anita Lipnicka, zespół zaczął robić wielką karierę. I choć przez lata zmieniały się wokalistki i część muzyków, to Janson niezmiennie pozostawał członkiem formacji.