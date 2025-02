Tomasz Stockinger kończy 70 lat! Wielki amant, skandalista i ulubieniec kobiet. Żonę zostawiał kilka razy

Stockinger po udarze: „To mnie zatrzymało” – ale nie na długo!

W 2020 roku Tomasz Stockinger przeszedł poważne problemy zdrowotne, które wywróciły jego życie do góry nogami. Aktor doznał udaru, co dla wielu było szokiem – w końcu przez lata uchodził za człowieka pełnego energii, który na ekranie i w życiu prywatnym trzymał fason amanta. Tymczasem nagle przyszło bolesne zderzenie z rzeczywistością. Stockinger spędził długie tygodnie na rehabilitacji, a lekarze nie dawali mu gwarancji pełnego powrotu do sprawności.

Jak sam przyznał w wywiadach, był to moment głębokiej refleksji nad własnym życiem. „To mnie zatrzymało, skłoniło do przemyśleń” – mówił. Nie zabrakło też rozważań nad duchowością i sensem istnienia, bo jak wyznał: „Człowiek po takich doświadczeniach zaczyna dostrzegać więcej”. I choć brzmi to jak scenariusz podniosłego dramatu, to jednak prawdziwy Stockinger szybko powrócił do swojego dawnego stylu – wrócił do pracy, znów pojawił się na salonach i nie zamknął się na życie towarzyskie.

Czy więc poważna choroba go odmieniła? Może trochę. Ale wygląda na to, że Tomasz Stockinger to urodzony amant – nawet zdrowotne zawirowania nie zdołały na długo przytłumić jego charyzmy.