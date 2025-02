Premiera serialu ,,Tylko jedno spojrzenie”. Odważna Maria Dębska W BIELIŹNIE, Piotr Stramowska i Harlan Coben RAZEM NA ŚCIANCE!

Maria Dębska zachwyciła stylizacją!

Czarny total look to zawsze bezpieczna opcja, ale Maria Dębska nie byłaby sobą, gdyby nie dodała czegoś z modowym pazurem. Klasyczny garnitur, oversize’owy krój, ale pod marynarką zamiast koszuli – jedynie czarny biustonosz. Minimalistyczny, prosty, ale robiący całą robotę. To jeden z najgorętszych trendów ostatnich sezonów – i aktorka udowodniła, że potrafi go nosić w eleganckim wydaniu.