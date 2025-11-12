Jej kariera rozpoczęła się dynamicznie po studiach, gdzie szybko zyskała uznanie za swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Liszowska była związana z różnymi teatrami, w tym z Teatrem Starym w Krakowie, gdzie występowała w wielu klasycznych i współczesnych spektaklach. Jej talent sceniczny i wyrazista aparycja sprawiły, że stała się rozpoznawalna w środowisku artystycznym.