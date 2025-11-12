Nawigacja

Wszystkie oblicza Joanny Liszowskiej. Tak zmieniała się 47-letnia aktorka

Autor Kamila Szamik

Niezmiennie zachwyca urodą!

1/25 Joanna Liszowska, 2003
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Joanna Liszowska urodziła się 22 września 1978 roku w Krakowie.

2/25 Joanna Liszowska, 2006
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Już od najmłodszych lat wykazywała talent i zamiłowanie do sztuki, szczególnie do śpiewu i aktorstwa. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, co ugruntowało jej drogę do profesjonalnej kariery scenicznej i filmowej.

3/25 Joanna Liszowska, 2007
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Jej kariera rozpoczęła się dynamicznie po studiach, gdzie szybko zyskała uznanie za swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Liszowska była związana z różnymi teatrami, w tym z Teatrem Starym w Krakowie, gdzie występowała w wielu klasycznych i współczesnych spektaklach. Jej talent sceniczny i wyrazista aparycja sprawiły, że stała się rozpoznawalna w środowisku artystycznym.

4/25 Joanna Liszowska, 2008
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Prawdziwą popularność przyniosły jej role w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Przełomem okazała się rola w serialu „Kryminalni”, a następnie udział w programach rozrywkowych, które pokazały jej charyzmę i osobowość.

5/25 Joanna Liszowska, 2008
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Największą rozpoznawalność i sympatię widzów zdobyła jednak dzięki roli Patrycji Kochan w popularnym serialu „Przyjaciółki”, gdzie gra jedną z głównych bohaterek od 2012 roku.

6/25 Joanna Liszowska, 2009
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Oprócz aktorstwa, Liszowska jest ceniona za swój mocny głos i umiejętności wokalne. Udowodniła to, biorąc udział w konkursach i programach muzycznych, takich jak „Jak oni śpiewają„, który wygrała, oraz występując na licznych festiwalach.

7/25 Joanna Liszowska, 2009
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Wydała również kilka singli i brała udział w projektach muzycznych, zawsze podkreślając swoją miłość do śpiewu.

8/25 Joanna Liszowska, 2010
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

W 2010 roku Joanna Liszowska poślubiła szwedzkiego milionera Olę Serneke, a para zamieszkała częściowo w Polsce, a częściowo w Szwecji. Z tego małżeństwa ma dwie córki: Emmi i Stellę, które są jej wielką radością.

9/25 Joanna Liszowska, 2010
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Chociaż małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2018 roku, aktorka skupia się na wychowywaniu córek i łączeniu życia rodzinnego z intensywną pracą zawodową.

10/25 Joanna Liszowska, 2011
Joanna Liszowska, fot. KAPiF

Joanna Liszowska jest znana z błyskotliwej osobowości i często jest obecna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się fragmentami życia prywatnego i zawodowego. Jest ikoną stylu dla wielu Polek, a jej charakterystyczny wizerunek – zwłaszcza bujne, blond włosy – jest jej znakiem rozpoznawczym. Pomimo intensywnej kariery, aktorka angażuje się również w różne akcje charytatywne.

Poniżej więcej zdjęć.

11/25 Joanna Liszowska, 2012
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
12/25 Joanna Liszowska, 2012
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
13/25 Joanna Liszowska, 2013
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
14/25 Joanna Liszowska, 2013
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
15/25 Joanna Liszowska, 2016
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
16/25 Joanna Liszowska, 2017
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
17/25 Joanna Liszowska, 2019
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
18/25 Joanna Liszowska, 2019
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
19/25 Joanna Liszowska, 2020
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
20/25 Joanna Liszowska, 2023
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
21/25 Joanna Liszowska, 2024
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
22/25 Joanna Liszowska, 2024
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
23/25 Joanna Liszowska, 2025
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
24/25 Joanna Liszowska, 2025
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
25/25 Joanna Liszowska, 2025
Joanna Liszowska, fot. KAPiF
2 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze

Blond najlepszy

Odpowiedz

Piękna!!!

Odpowiedz
Najnowsze
Zobacz również
﻿