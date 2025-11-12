Wszystkie oblicza Joanny Liszowskiej. Tak zmieniała się 47-letnia aktorka
Niezmiennie zachwyca urodą!
Joanna Liszowska urodziła się 22 września 1978 roku w Krakowie.
Już od najmłodszych lat wykazywała talent i zamiłowanie do sztuki, szczególnie do śpiewu i aktorstwa. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, co ugruntowało jej drogę do profesjonalnej kariery scenicznej i filmowej.
Jej kariera rozpoczęła się dynamicznie po studiach, gdzie szybko zyskała uznanie za swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Liszowska była związana z różnymi teatrami, w tym z Teatrem Starym w Krakowie, gdzie występowała w wielu klasycznych i współczesnych spektaklach. Jej talent sceniczny i wyrazista aparycja sprawiły, że stała się rozpoznawalna w środowisku artystycznym.
Prawdziwą popularność przyniosły jej role w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Przełomem okazała się rola w serialu „Kryminalni”, a następnie udział w programach rozrywkowych, które pokazały jej charyzmę i osobowość.
Największą rozpoznawalność i sympatię widzów zdobyła jednak dzięki roli Patrycji Kochan w popularnym serialu „Przyjaciółki”, gdzie gra jedną z głównych bohaterek od 2012 roku.
Oprócz aktorstwa, Liszowska jest ceniona za swój mocny głos i umiejętności wokalne. Udowodniła to, biorąc udział w konkursach i programach muzycznych, takich jak „Jak oni śpiewają„, który wygrała, oraz występując na licznych festiwalach.
Wydała również kilka singli i brała udział w projektach muzycznych, zawsze podkreślając swoją miłość do śpiewu.
W 2010 roku Joanna Liszowska poślubiła szwedzkiego milionera Olę Serneke, a para zamieszkała częściowo w Polsce, a częściowo w Szwecji. Z tego małżeństwa ma dwie córki: Emmi i Stellę, które są jej wielką radością.
Chociaż małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2018 roku, aktorka skupia się na wychowywaniu córek i łączeniu życia rodzinnego z intensywną pracą zawodową.
Joanna Liszowska jest znana z błyskotliwej osobowości i często jest obecna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się fragmentami życia prywatnego i zawodowego. Jest ikoną stylu dla wielu Polek, a jej charakterystyczny wizerunek – zwłaszcza bujne, blond włosy – jest jej znakiem rozpoznawczym. Pomimo intensywnej kariery, aktorka angażuje się również w różne akcje charytatywne.
Poniżej więcej zdjęć.
Blond najlepszy
Piękna!!!