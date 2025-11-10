Zillmann 14 lat temu. To nieprawdopodobne, jak wyglądała w długich włosach (FOTO)

Warto wspomnieć, że Zillmann swoją przygodę z wioślarstwem zaczęła, mając już około 14 lat. Już jako nastolatka wykazywała zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną i została zauważona przez trenerów lokalnego klubu wioślarskiego. Jej silna sylwetka i dobra koordynacja ruchowa sprawiły, że w tej dziedzinie czuła się jak ryba w wodzie. Już w młodzieżowych kategoriach wiekowych zaczęła zdobywać medale, a jej talent szybko zwrócił uwagę trenerów kadry narodowej, co umożliwiło jej start w zawodach międzynarodowych.