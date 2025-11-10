Zillmann 14 lat temu. To nieprawdopodobne, jak wyglądała w długich włosach (FOTO)
Katarzyna Zillmann to zawodowa, polska wioślarka, która specjalizuje się w konkurencji czwórki podwójnej kobiet. Reprezentuje ona Polskę w międzynarodowych zawodach takich jak: mistrzostwa świata, Europy, Igrzyska Olimpijskie. Na swoim koncie ma wiele sportowych osiągnięć w tym m.in.: Złoty medal Mistrzostw Świata w 2018 roku w czwórce podwójnej czy srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020/2021 w tej samej konkurencji. Poza tym jest wielokrotną medalistką mistrzostw Europy i świata.
Warto wspomnieć, że Zillmann swoją przygodę z wioślarstwem zaczęła, mając już około 14 lat. Już jako nastolatka wykazywała zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną i została zauważona przez trenerów lokalnego klubu wioślarskiego. Jej silna sylwetka i dobra koordynacja ruchowa sprawiły, że w tej dziedzinie czuła się jak ryba w wodzie. Już w młodzieżowych kategoriach wiekowych zaczęła zdobywać medale, a jej talent szybko zwrócił uwagę trenerów kadry narodowej, co umożliwiło jej start w zawodach międzynarodowych.
Kasia Zillmann szerszej publiczności dała się poznać teraz w 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie stworzyła taneczną parę z Janją Lesar. Panie od samego początku wzbudzały duże zainteresowanie widzów, ponieważ wystąpiły jako pierwsze w historii polskiego „Tańca z Gwiazdami” w kobiecym duecie. Panie świetnie radziły sobie na parkiecie i odpadły tuż przed wielkim finałem.
Choć dziś doskonale wiemy, jak wygląda nasza polska wioślarka, to nie każdy wie i pamięta, jak wyglądała za młodu. Tylko spójrzcie jak przez lata zmieniła się Katarzyna Zillmann. W dłuższych włosach wygląda zupełnie jak inna osoba.
Kasia Zillmann w 2011 roku.
Kasia Zillmann w 2012 roku.
Kasia Zillmann w 2018 roku.
Kasia Zillmann w 2020 roku.
Kasia Zillmann w 2022 roku.
Kasia Zillmann w 2025 roku.