Przybyła reszta gości na ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Wiemy, kto jeszcze przyjechał (ZDJĘCIA PAPARAZZI)

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

To już oficjalne – Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak”! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu w końcu sformalizowała swój związek, czym wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i mediów.

Paparazzi są cały czas na miejscu i uchwycili moment przyjazdu wszystkich znanych osobistości.