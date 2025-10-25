Przybyła reszta gości na ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Wiemy, kto jeszcze przyjechał (ZDJĘCIA PAPARAZZI)
Te twarze to prawdziwe zaskoczenie!
To już oficjalne – Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak”! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu w końcu sformalizowała swój związek, czym wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i mediów.
Paparazzi są cały czas na miejscu i uchwycili moment przyjazdu wszystkich znanych osobistości.
Wybranym przez parę miejscem jest Hotel Drob, położony w malowniczej Urszulinie, w otulinie Poleski Park Narodowy (okolice Lublina). Obiekt został wynajęty wyłącznie na potrzeby uroczystości: hotel i restauracja ogłosiły komunikat, że w dniu ślubu nie przyjmują innych gości.
Według doniesień medialnych, zaproszono około 140 gości. Na miejscu pojawili się już m.in. Joanna Kurska, Monika Pyrek, Apoloniusz Tajner, Mateusz Gessler z żoną, czy Anna Lewandowska, prowadząca „Pytanie na śniadanie”.
max | 26 października 2025
kurska jak babcia z dziadkiem
Anonim | 26 października 2025
A
Julia | 26 października 2025
Sakramentalne „Tak” tylko w kościele czy nam się to podoba czy nie.
Sakramentalne pochodzi od słowa sakrament, a samo słowo sakrament w chrześcijaństwie to obrzęd religijny!!!
Błagam douczcie się, nie powoelajcie bzdur, bo to irytuje.
Anonim | 26 października 2025
A Ten poczęstunek dla paparazzi porzucony na środku drogi dziwnie wyglada. Jak dokarmianie bezdomnych kotów 🥴
Gośćja | 26 października 2025
dobrze ze ciebie nie zaprosili marudo