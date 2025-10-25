times-dark
Kozaczek
Przybyła reszta gości na ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Wiemy, kto jeszcze przyjechał (ZDJĘCIA PAPARAZZI)

Te twarze to prawdziwe zaskoczenie!

Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
25.10.2025
Karolina T.
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

To już oficjalne – Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak”! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu w końcu sformalizowała swój związek, czym wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i mediów.

Paparazzi są cały czas na miejscu i uchwycili moment przyjazdu wszystkich znanych osobistości.

Urzędniczka, która udzieli ślubu Cichopek i Kurzajewskiemu

Wybranym przez parę miejscem jest Hotel Drob, położony w malowniczej ­Urszulinie, w otulinie Poleski Park Narodowy (okolice Lublina). Obiekt został wynajęty wyłącznie na potrzeby uroczystości: hotel i restauracja ogłosiły komunikat, że w dniu ślubu nie przyjmują innych gości.

Jan Kliment i Lenka Kliment

Według doniesień medialnych, zaproszono około 140 gości. Na miejscu pojawili się już m.in. ‎Joanna Kurska, Monika Pyrek, Apoloniusz Tajner, Mateusz Gessler z żoną, czy Anna Lewandowska,  prowadząca „Pytanie na śniadanie”.

Jan Kliment
Mateusz Gessler
Żona Mateusza Gesslera
Mateusz Kusznierewicz
Jan Kliment
Mateusz Gessler z żoną
Apoloniusz Tajner z młodszą o 36 lat żoną
Apoloniusz Tajner z młodszą o 36 lat żoną
Apoloniusz Tajner z młodszą o 36 lat żoną
Mateusz Gessler
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Mateusz Gessler
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Para młoda przygotowała poczęstunek dla paparazzi
Para młoda przygotowała poczęstunek dla paparazzi
Anna Lewandowska
Ochrona na ślubie Katarzyny Cichopek i Maćka Kurzajewskiego
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży
Olek Sikora
Olek Sikora
Olek Sikora
Joanna Kurska i Jacek Kurski
Joanna Kurska i Jacek Kurski
Joanna Kurska i Jacek Kurski
Joanna Kurska i Jacek Kurski
Manager Katarzyny Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, Patryk Wolski
Sakramentalne „Tak” tylko w kościele czy nam się to podoba czy nie.
Sakramentalne pochodzi od słowa sakrament, a samo słowo sakrament w chrześcijaństwie to obrzęd religijny!!!

Błagam douczcie się, nie powoelajcie bzdur, bo to irytuje.

A Ten poczęstunek dla paparazzi porzucony na środku drogi dziwnie wyglada. Jak dokarmianie bezdomnych kotów 🥴

