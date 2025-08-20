Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

Na czerwonym dywanie – a właściwie niebieskim, bo taki wybrali organizatorzy – chemia między aktorami była wyczuwalna.

To tylko dolało oliwy do ognia w kontekście plotek o ich rzekomym romansie. Oboje są po głośnych rozstaniach: Zoë zakończyła związek z Channingiem Tatumem, a Austin rozstał się z Kaią Gerber.