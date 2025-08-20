times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

Znajomi aktorki biją na alarm... Boją się, że romans z Austinem skończy się dramatem.

Austin Butler Romans Zoe Kravitz
/ 20.08.2025 /
Marysia
Zoë Kravitz i Austin Butler błyszczą w Londynie źródło Forum

1 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

We wtorkowy wieczór Zoë Kravitz olśniła fanów i fotoreporterów na londyńskim Leicester Square.

36-letnia aktorka pojawiła się na premierze filmu Caught Stealing u boku swojego ekranowego partnera, Austina Butlera.

UK Gala Screening of

2 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

W długiej, czarnej kreacji z głębokim dekoltem i efektownym rozcięciem na udzie prezentowała się niczym hollywoodzka ikona.

Austin, znany m.in. z roli Elvisa Presleya, wybrał oversize’owy garnitur, który idealnie dopełniał całość.

@whowhatwear.uk Whatever chemistry they’ve got going on, we’re buying it🖤 #zoekravitz and #austinbutler arrived together for the #caughtstealing premiere in #london ♬ original sound - Gabs

3 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

Na czerwonym dywanie – a właściwie niebieskim, bo taki wybrali organizatorzy – chemia między aktorami była wyczuwalna.

To tylko dolało oliwy do ognia w kontekście plotek o ich rzekomym romansie. Oboje są po głośnych rozstaniach: Zoë zakończyła związek z Channingiem Tatumem, a Austin rozstał się z Kaią Gerber.

Caught Stealing UK gala screening

4 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

Plotki o ich relacji pojawiły się już w kwietniu. Według informatorów tabloidu The Sun spędzali razem sporo czasu i świetnie się dogadywali.

„Ich chemia poza planem jest równie mocna, co na ekranie”

– zapewniało źródło.

W lipcu widziano ich nawet na jednym z show w Londynie…

Screenshot

5 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

Ale nie wszyscy się cieszą. Jak donosi portal Radar Online, przyjaciele aktorki martwią się o jej przyszłość.

„Zoë mówi, że Austin może być tym jedynym. Uwielbia jego artystyczną duszę i pasję. Ale on ma reputację playboya i złamie jej serce”

– twierdzi jeden z informatorów.

Lista jego dawnych partnerek rzeczywiście robi wrażenie: Vanessa Hudgens, Lily-Rose Depp, Olivia DeJonge czy Kaia Gerber.

 „Austin uwielbia piękne i sławne kobiety. Problem w tym, że długo przy nich nie zostaje”

– dodaje znajomy pary.

Screenshot

6 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

Najbliżsi Zoë wspominają, że u boku Channinga Tatum aktorka wyciszyła się i unikała nocnego życia. Teraz boją się, że Butler może sprowadzić ją z powrotem na imprezową ścieżkę.

 „On jest czarujący i utalentowany, ale też lubi pić i bawić się do białego rana. Ma ogromny wpływ na ludzi. A Zoë może na tym ucierpieć”

– ujawnia źródło.

Screenshot

7 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)

Wszystko to dzieje się tuż przed premierą Caught Stealing, w którym Kravitz i Butler grają główne role. Film zadebiutuje w brytyjskich kinach 29 sierpnia, a obsada – obok duetu gwiazd – obejmuje m.in. Lieva Schreiber’a, Matta Smitha, Reginę King i nawet… Bad Bunny’ego.

Nie ma więc wątpliwości, że zainteresowanie wokół produkcji będzie ogromne – podobnie jak wokół relacji Zoë i Austina

@joshromonair They make a great pair don’t they! #AustinButler #ZoeKravitz #CaughtStealing #BTS #fyp @Caught Stealing Movie @Sony Pictures UK ♬ Rollin' (feat. Burna Boy) - MIST

8 / 8

Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Paris Hilton pokazała nową chawirę po pożarach w LA! Prywatny wodospad i zjeżdżalnia to dopiero początek (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Dom Paris Hilton
Paris Hilton pokazała nową chawirę po pożarach w LA! Prywatny wodospad i zjeżdżalnia to dopiero początek (WIDEO)
Ależ się urządziła!
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Związki gwiazd
Edyta Zając Michał Mikołajczak
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Wyglądali jak para z żurnala!
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Jesienna Ramówka Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a już bryluje na ściance TVN.
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Czerwony dywan Polscy celebryci
Edyta Zając Ewa Drzyzga
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak razem na ściance.
Obrączki Friza i Wersow kosztowały fortunę. Za tę kwotę można urządzić wesele z rozmachem
Gwiazdy Newsy Związki gwiazd
Friz śluby Gwiazd
Obrączki Friza i Wersow kosztowały fortunę. Za tę kwotę można urządzić wesele z rozmachem
Cena zwala z nóg!
22-letnia Carla Fernandes już zaręczona! Jej narzeczony to znany producent muzyczny
Aktualności Gwiazdy Newsy
Top Of The Top Sopot Festival
22-letnia Carla Fernandes już zaręczona! Jej narzeczony to znany producent muzyczny
Oto co wiemy o młodej gwieździe.
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Czerwony dywan
Gwiazdy Kino
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Nowy film Ferzana Özpetka w kinach od 22 sierpnia!
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Czerwony dywan
Izabella Krzan TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Prezenterka po raz pierwszy poprowadziła festiwal.
Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)
Czerwony dywan
Paulina Krupinska TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)
Zostanie srebrną bogini festiwalu?
Bieber pali skręta na ulicy. Była też Hailey! Tak się bawią młodzi rodzice. ZDJĘCIA
Aktualności Zagraniczni celebryci
Hailey Bieber Justin Bieber
Bieber pali skręta na ulicy. Była też Hailey! Tak się bawią młodzi rodzice. ZDJĘCIA
Justin Bieber w pewnym momencie całkiem odleciał!
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksander Przetakiewicz\ Joanna Przetakiewicz
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Te znaki nie pozostawiają żadnych wątpliwości...
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Blue Cafe Dorota Wellman
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Para po raz pierwszy brylowała jako nowożeńcy...
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci
Helena Vondrackova
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.
Gwiazdy brylują na scenie „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Margaret bez spodni, odważna Natasza Urbańska (FOTO)
Czerwony dywan
Margaret Natalia Nykiel
Gwiazdy brylują na scenie „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Margaret bez spodni, odważna Natasza Urbańska (FOTO)
Andrzej Piaseczny, Natalia Nykiel, NITA, Helena Vondráčková, Agustin Egurrola...
Barbara Kurdej-Szatan dokazuje z siostrą na teatralnej scenie! Wystąpiły w skąpych stylizacjach (FOTO)
Czerwony dywan
Barbara Kurdej Szatan
Barbara Kurdej-Szatan dokazuje z siostrą na teatralnej scenie! Wystąpiły w skąpych stylizacjach (FOTO)
Siostrzana miłość przeniosła się na scenę.
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
Ale plota! TV Wideo Związki gwiazd
Friz Premiera Filmu
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
To będzie film jakiego dotychczas jeszcze nie było!
 