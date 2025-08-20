Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
Znajomi aktorki biją na alarm... Boją się, że romans z Austinem skończy się dramatem.
We wtorkowy wieczór Zoë Kravitz olśniła fanów i fotoreporterów na londyńskim Leicester Square.
36-letnia aktorka pojawiła się na premierze filmu Caught Stealing u boku swojego ekranowego partnera, Austina Butlera.
W długiej, czarnej kreacji z głębokim dekoltem i efektownym rozcięciem na udzie prezentowała się niczym hollywoodzka ikona.
Austin, znany m.in. z roli Elvisa Presleya, wybrał oversize’owy garnitur, który idealnie dopełniał całość.
Na czerwonym dywanie – a właściwie niebieskim, bo taki wybrali organizatorzy – chemia między aktorami była wyczuwalna.
To tylko dolało oliwy do ognia w kontekście plotek o ich rzekomym romansie. Oboje są po głośnych rozstaniach: Zoë zakończyła związek z Channingiem Tatumem, a Austin rozstał się z Kaią Gerber.
Plotki o ich relacji pojawiły się już w kwietniu. Według informatorów tabloidu The Sun spędzali razem sporo czasu i świetnie się dogadywali.
„Ich chemia poza planem jest równie mocna, co na ekranie”
– zapewniało źródło.
W lipcu widziano ich nawet na jednym z show w Londynie…
Ale nie wszyscy się cieszą. Jak donosi portal Radar Online, przyjaciele aktorki martwią się o jej przyszłość.
„Zoë mówi, że Austin może być tym jedynym. Uwielbia jego artystyczną duszę i pasję. Ale on ma reputację playboya i złamie jej serce”
– twierdzi jeden z informatorów.
Lista jego dawnych partnerek rzeczywiście robi wrażenie: Vanessa Hudgens, Lily-Rose Depp, Olivia DeJonge czy Kaia Gerber.
„Austin uwielbia piękne i sławne kobiety. Problem w tym, że długo przy nich nie zostaje”
– dodaje znajomy pary.
Najbliżsi Zoë wspominają, że u boku Channinga Tatum aktorka wyciszyła się i unikała nocnego życia. Teraz boją się, że Butler może sprowadzić ją z powrotem na imprezową ścieżkę.
„On jest czarujący i utalentowany, ale też lubi pić i bawić się do białego rana. Ma ogromny wpływ na ludzi. A Zoë może na tym ucierpieć”
– ujawnia źródło.
Wszystko to dzieje się tuż przed premierą Caught Stealing, w którym Kravitz i Butler grają główne role. Film zadebiutuje w brytyjskich kinach 29 sierpnia, a obsada – obok duetu gwiazd – obejmuje m.in. Lieva Schreiber’a, Matta Smitha, Reginę King i nawet… Bad Bunny’ego.
Nie ma więc wątpliwości, że zainteresowanie wokół produkcji będzie ogromne – podobnie jak wokół relacji Zoë i Austina
