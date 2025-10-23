Zostawił rodzinę dla innej kobiety. Olga Frycz długo nie mogła wybaczyć ojcu. Do pojednania doszło po latach

Olga Frycz nie mogła wybaczyć ojcu

Dziś Olga Frycz ma już swoje poukładane życie. Warto wspomnieć, że obecnie spełnia się w roli mamy dwóch córek. Ojcem jej pierwszej pociechy Heleny jest trener tajskiego boksu Grzegorz Sobieszek. Natomiast ojcem jej drugiej córki Zosi jest influencer i podróżnik Łukasz Nowak.

Obecnie aktorka związana jest z tancerzem Albertem Kosińskim, z którym spodziewa się wspólnej pociechy. Jak już wiadomo, będzie to synek, który urodzi się w lutym, a na imię będzie miał Jan, czyli po ojcu Olgi. I choć aktorka może cieszyć się teraz macierzyństwem i spełnieniem zawodowym, to niestety jej dzieciństwo naznaczone było bolesnymi doświadczeniami.