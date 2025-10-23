times-dark
Kozaczek
Ale plota! Dzieci gwiazd Skandale Z życia gwiazd

Zostawił rodzinę dla innej kobiety. Olga Frycz długo nie mogła wybaczyć ojcu. Do pojednania doszło po latach

Aktorka ma za sobą trudne doświadczenia, które zgotował jej ojciec.

Dzieciństwo Jan Frycz Konflikt Olga Frycz Rozwód
/ 23.10.2025 /
KJ
akpa20241015_wrooklyn_zoo_mb_8995 źródło AKPA

1 / 6

Olga Frycz nie mogła wybaczyć ojcu

Olga Frycz to utalentowana aktorka młodego pokolenia, która jest córką znanego i wybitnego aktora, Jana Frycza. On natomiast bez wątpienia jest legendą sceny i ekranu, a to nazwisko bardzo dobrze znane jest w polskiej kinematografii. I choć dziś Olga i jej ojciec mają dobre relacje, to nie zawsze tak było, a za sobą mają bardzo trudne chwile.

akpa20250909_dema_frycz_kosinski_pw_3099 źródło AKPA

2 / 6

Olga Frycz nie mogła wybaczyć ojcu

Dziś Olga Frycz ma już swoje poukładane życie. Warto wspomnieć, że obecnie spełnia się w roli mamy dwóch córek. Ojcem jej pierwszej pociechy Heleny jest trener tajskiego boksu Grzegorz Sobieszek. Natomiast ojcem jej drugiej córki Zosi jest influencer i podróżnik Łukasz Nowak.

 

Obecnie aktorka związana jest z tancerzem Albertem Kosińskim, z którym spodziewa się wspólnej pociechy. Jak już wiadomo, będzie to synek, który urodzi się w lutym, a na imię będzie miał Jan, czyli po ojcu Olgi. I choć aktorka może cieszyć się teraz macierzyństwem i spełnieniem zawodowym, to niestety jej dzieciństwo naznaczone było bolesnymi doświadczeniami.

9Lvk9lBaHR0cHM6Ly9vY2RuLmV1L3B1bHNjbXMvTURBXy83NTFkZDljZDM5MDk3YTJjZTczZDBiN2FmYTJiYmM4Zi5qcGeRlQLNB1gAwsPeAAKhMAehMQQ źródło Instagram/tojafrycz

3 / 6

Olga Frycz nie mogła wybaczyć ojcu

Rodzina Olgi rozpadła się, gdy ta miała zaledwie 9 lat. Jan Frycz wówczas porzucił żonę i dzieci dla innej kobiety, a aktorka, będąc dzieckiem, nie potrafiła tego rozumieć. Aktor często uciekał z dala od domowego zgiełku, gdzie czekały na niego utęsknione dzieci i żona. Warto wspomnieć, że Jan Frycz i Agata Frycz doczekali się pięciorga dzieci – dwóch córek: Olgi i Marii oraz trzech synów: Michała, Wojciecha i Antoniego. Aktor ma również z poprzedniego małżeństwa córkę Gabrielę Frycz z Grażyną Laszczyk.

 

„Wyprowadził się, gdy byłam mała i rzadko się widywaliśmy” – mówiła Olga w jednym z wywiadów.

akpa20090917_gdynia_fpff18__akp1717 źródło AKPA

4 / 6

Olga Frycz nie mogła wybaczyć ojcu

Po rozstaniu z żoną Agata aktor walczył o opiekę nad dziećmi. Chciał udowodnić w sądzie, że matka jego dzieci nie jest w stanie utrzymać rodziny. Zarówno dla Olgi jak i jej rodzeństwa rozpad małżeństwa rodziców był dla nich dużym ciosem. Aktora będąc dzieckiem i nastolatką miała duży żal do taty, że zostawił ich, a nawet w ogóle nie odwiedzał. Olga przez 8 lat od rozwodu rodziców, nie widziała ojca.

 

„Podejmowaliśmy próby odbudowania więzi, ale zwykle te spotkania źle się kończyły” – wspominała Olga Frycz.

akpa20250504_16tzg9_2_mp_7953 źródło AKPA

5 / 6

Olga Frycz nie mogła wybaczyć ojcu

Jakby tego było mało, konflikt Olgi z ojcem eskalował, ponieważ Jan Frycz nie chciał, aby córka poszła w jego ślady aktorskie. Olga miała jednak inną wizję, którą udało się jej finalnie zrealizować. W momencie jednak gdy nie dostała się do szkoły teatralnej, winę zrzuciła na ojca i nie umiała mu wybaczyć. Urażona i rozczarowana przez długi czas była do niego zdystansowana.

 

„Wiem, że coś komuś szepnął i nie dostałam się do szkoły, o której marzyłam od lat […] Nie chciał, żebym została aktorką, mówił, że dla kobiety to jest zawód podobny do prostytucji. »To czekanie, czy ktoś cię zechce, negocjowanie stawki. Nie ma w tym piękna«” – mówiła aktorka w „Twoim Stylu”.

akpa20241015_wrooklyn_zoo_mb_8992 źródło AKPA

6 / 6

Olga Frycz nie mogła wybaczyć ojcu

Na szczęście Olga i jej ojciec dziś starają się budować swoje relacje. Jan Frycz przez jakiś czas próbował wyciągnąć rękę do córki, ale bezskutecznie. Coś zmieniło się jednak gdy Olga urodziła pierwszą córkę.

 

„Pewnych rzeczy nie da się już naprawić, bo dzieciństwo bez ojca rzutuje na przyszłość i na późniejsze wybory. Ale jedyne, co możemy teraz zrobić, to budować dobre relacje” – mówiła Olga.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jdjd | 23 października 2025 Odpowiedz

A później Olga zrobiła to samo, rozbijając małżeństwo Borcucha i Lucy z Rancza.

Anonim | 23 października 2025 Odpowiedz

Po co jej tatuś żeby mu Adobe i enty to pdf kaczora domu a

POLECANE DLA CIEBIE
Maja Bohosiewicz szuka nowej pracowniczki! Jednego warunku lepiej nie lekceważyć
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Maja Bohosiewicz
Maja Bohosiewicz szuka nowej pracowniczki! Jednego warunku lepiej nie lekceważyć
Aktorka ogłosiła rekrutację do swojego zespołu.
Klaudia Halejcio żegna się z aktorstwem! Teraz żyje jak prawdziwa królowa luksusu
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Klaudia Halejcio
Klaudia Halejcio żegna się z aktorstwem! Teraz żyje jak prawdziwa królowa luksusu
Gwiazda „Złotopolskich” zamieniła plan filmowy na willę za miliony i życie influencerki.
Szokujące wyznanie Jakuba Tolaka. Aktor na tę diagnozę czekał całe życie
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Jakub Tolak Klan
Szokujące wyznanie Jakuba Tolaka. Aktor na tę diagnozę czekał całe życie
Po latach poznał prawdę o sobie!
Grożono Dodzie śmiercią, a sprawa została umorzona. Prawnik wokalistki miażdży decyzję sądu
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Doda Polsat Hit Festiwal
Grożono Dodzie śmiercią, a sprawa została umorzona. Prawnik wokalistki miażdży decyzję sądu
Doda i jej obrońca nie zamierzają odpuścić.
Kanye West grozi Kim Kardashian sądem. Wszystko przez szokujący wizerunek 12-letniej North
Dzieci gwiazd Skandale Zagraniczni celebryci
Kanye West Kim Kardashian
Kanye West grozi Kim Kardashian sądem. Wszystko przez szokujący wizerunek 12-letniej North
Jego wściekłość wybuchła po nagraniu 12-letniej córki...
Justyna Steczkowska idzie po Grammy?! Wiśniewski wbija jej szpilę
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Justyna Steczkowska Michał Wiśniewski
Justyna Steczkowska idzie po Grammy?! Wiśniewski wbija jej szpilę
„Ambitnie, ale bez kampanii nie ma szans” – ocenił ostro lider Ich Troje.
Prawnik komentuje sprawę Daniela Martyniuka! Ogromna kara pieniężna to dopiero początek
Polscy celebryci Skandale
Daniel Martyniuk
Prawnik komentuje sprawę Daniela Martyniuka! Ogromna kara pieniężna to dopiero początek
Afera samolotowa może skończyć się bardzo źle...
Dwa miesiące nowej Pierwszej Damy. Polacy już ją rozliczyli. Sprawdziła się w nowej roli?
Aktualności Ale plota! Newsy
Karol Nawrocki Marta Nawrocka
Dwa miesiące nowej Pierwszej Damy. Polacy już ją rozliczyli. Sprawdziła się w nowej roli?
Tak obywatele ocenili nową prezydentową...
Victoria Beckham przed wielką karierą w „Spice Girls” była „nękana i bita”. To straszne!
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
David Beckham Nękanie
Victoria Beckham przed wielką karierą w „Spice Girls” była „nękana i bita”. To straszne!
Gwiazda zwierzyła się ze straszliwej przeszłości...
Michał Wiśniewski ostro o samolotowych wybrykach Daniela Martyniuka. Nie miał dla niego litości!
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Afera Daniel Martyniuk
Michał Wiśniewski ostro o samolotowych wybrykach Daniela Martyniuka. Nie miał dla niego litości!
Artysta nie gryzł się w język.
Jan Englert gorzko o starości. To go najbardziej w tym wszystkim boli: „To jest trudne, cholernie trudne”
Ale plota! Z życia gwiazd
Jak Englert Przemijanie
Jan Englert gorzko o starości. To go najbardziej w tym wszystkim boli: „To jest trudne, cholernie trudne”
Aktor poruszył także trudny temat śmierci...
Daniel Martyniuk ma przekichane? Linia Wizz Air wypowiedziała się w sprawie feralnego lotu
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Afera Daniel Martyniuk
Daniel Martyniuk ma przekichane? Linia Wizz Air wypowiedziała się w sprawie feralnego lotu
Tyle mogą kosztować go wybryki!
Viola Kołakowska przerywa milczenie po rozstaniu z Karolakiem: „Nie miałam wsparcia…”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Ciąża Dzieci
Viola Kołakowska przerywa milczenie po rozstaniu z Karolakiem: „Nie miałam wsparcia…”
Ujawniła także szczegóły porzucenia kariery na rzecz rodziny.
Skolim ruszył ze swoją pierwszą stacją benzynową! Ceny paliwa wprawiają w osłupienie (WIDEO)
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Biznes Skolim
Skolim ruszył ze swoją pierwszą stacją benzynową! Ceny paliwa wprawiają w osłupienie (WIDEO)
To obiekt jakie jeszcze nie było!
Czy to finał afery samolotowej Daniela Martyniuka?! Francuska policja zabrała głos
Polscy celebryci Skandale
Daniel Martyniuk
Czy to finał afery samolotowej Daniela Martyniuka?! Francuska policja zabrała głos
Daniel Martyniuk zmusił załogę do awaryjnego lądowania.
O Danielu Martyniuku rozpisują się zagraniczne media! Awantura w samolocie odbija się echem
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Daniel Martyniuk
O Danielu Martyniuku rozpisują się zagraniczne media! Awantura w samolocie odbija się echem
Syn króla disco polo sławny w całej Europie...
 