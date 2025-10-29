Marcela Leszczak jakiś czas temu została się z Michałem Koterskim. Choć małżeństwo to nie przetrwało próby czasu, to modelka wciąż marzy o założeniu kolejnej rodziny. Co więcej, Marcela zdradziła, że chciałaby powiększyć gromadkę dzieci, a o szczegółach opowiedziała w rozmowie z naszą redakcją.

Smutna prawda o małżeństwie z Michałem Koterskim. Leszczak dopiero teraz o tym mówi (WIDEO)

Marcela Leszczak marzy o rodzinie i kolejnym dziecku

Marcela Leszczak i Misiek Koterski tworzyli jedną najgorętszych par w polskim show-biznesie. Warto wspomnieć, że poznali się w 2016 roku, a już rok później na świat przyszedł ich syn – Fryderyk. W 2017 roku doszło do zaręczyn, a później do rozstania. Po przerwie aktor ponownie wrócił do Marceli, a w styczniu 2024 roku ogłosili, że są po ślubie. Niestety ich związek niedawno dobiegł końca, a małżeństwo zdecydowało się na kolejne rozstanie.

Trudne chwile Marceli Leszczak. Rozwód to nie koniec problemów…

Niedługo po plotkach o rozstaniu w sieci krążyło nagranie, gdzie Marcela została przyłapana na czułościach z innym mężczyzną. Teraz w rozmowie z naszą redakcją wyznała, że to Max, który jest jej dobrym kolegą i zdarza im się robić wspólne, zawodowe projekty. Przy okazji modelka zabawnie zapewniła: „Jestem singielką, jestem do wzięcia”.

Nasz reporter zapytał również Leszczak, czy ma parcie na to, aby kogoś znaleźć i być w związku. Jak się okazuje, Marcela pozostawia tę kwestię naturalnemu biegowi zdarzeń, jednak przyznała się, że bardzo chciałaby mieć kolejne dziecko i to nie jedno.

To jest bardzo fajny okres w moim życiu, bo jestem tylko ja i mój syn. Czy mam parcie? Nie, u mnie w życiu wszystko naturalnie wychodzi. Ja jestem spokojną osobą w ogóle, ale troszeczkę jestem naciśnieniowana, bo marzy mi się mieć drugie dziecko, tak powiem. (…) Chcę trójkę mieć, więc czy chłopiec, czy dziewczynka to tam nie ma znaczenia – ujawniła nam Marcela.

Marcela Leszczak całuje się z tajemniczym mężczyzną! „Znalazłem żonę” – tak podpisał nagranie. (WIDEO)

Na koniec Leszczak przyznała, że rozstanie z Miśkiem Koterskim nie jest dla niej niczym wielkim, bo przecież ludzie rozstają się i często schodzą. Na ten moment najważniejsze jest dla niej, aby żyć w zgodzie i spokoju.

Takie jest życie. Pech tak chciał, że z tatą Fryderyka jesteśmy na świeczniku. Ludzie obserwowali to, że mieliśmy kryzys, że wróciliśmy do siebie, później ślub, ale ludzie cały czas się rozstają, tylko się o ich nie mówi, więc jakby to jest normalne. Najważniejsze tak ja mówię, to jest żyć w zgodzie ze sobą i w ogóle z innymi ludźmi starać się i dążyć do tego dla własnego dobra i świętego spokoju – podsumowała.

Zobacz cały wywiad poniżej!