Sport ewidentnie połączył panie. Dzięki temu wspierają się nawzajem w chwilach sukcesów i porażek. Ostatnio jednak pojawiły się plotki na temat kryzysu w ich związku, a wszystko po gorącej rumbie w „TzG”, którą Janja i Kasia zakończyły pocałunkiem. Dla wielu był to szok, ponieważ tancerka od dwóch dekad jest związana z Krzysztofem Hulbojem, a Kasia jest w szczęśliwym związku z Julią.

Panie komentowały to jako część choreografii, jednak Zillmann nie złagodziła plotek, po tym gdy zapytano ją, kto je wspiera, bo nie wspomniała o swojej partnerce.

„Chyba najbardziej siebie wspieramy, ponieważ w tym domu jesteśmy bardzo późno, wychodzimy wcześnie rano. Całe swoje siły skupiamy na tym, by być jak najbardziej obecną tu i teraz — emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. W domu jest czas na sen” – powiedziała Zillman dla „JastrząPost”.