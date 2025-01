Gwiazdy w zimowych stylizacjach. Rossignol na stoku podbija serca!

Narciarstwo od dawna przestało być wyłącznie sportem – to także przestrzeń do wyrażania siebie poprzez modę. W tym sezonie marka Rossignol, dzięki współpracy z projektantem Jean-Charles de Castelbajac (JCC), stawia na odważne wzory, intensywne kolory i najwyższą funkcjonalność. Kolekcje Rossignol x JCC są idealnym połączeniem mody i technologii, a ich artystyczny styl zdobył uznanie wśród gwiazd na całym świecie. Od Tyrolu po Aspen, zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy udowadniają, że na stoku można wyglądać jak na wybiegu.

Polskie gwiazdy na stoku

Polskie gwiazdy nie pozostają w tyle za światowymi trendami i udowadniają, że moda na stoku to nie tylko funkcjonalność, ale także wyrazisty styl. Doda zachwyca w czarnym kombinezonie Rossignol, który podkreśla jej elegancję i idealnie współgra z tyrolskimi krajobrazami. Oliwia Bieniuk wybrała kurtkę z kolekcji Rossignol x Jean-Charles de Castelbajac (JCC), która dzięki intensywnym kolorom i artystycznym wzorom sprawia, że młoda gwiazda przyciąga spojrzenia na każdej trasie.

Doda, fot. Instagram.

Joanna Jędrzejczyk stawia na połączenie różu, żółci i bieli – jej odważna stylizacja to doskonały wybór dla miłośników wyrazistej mody na stoku. Z kolei Agnieszka Hyży, Zuzanna Pactwa i Karolina Woźniak prezentują się w wielobarwnych kurtkach JCC, pokazując, że zimowa moda może być zabawna i pełna charakteru.

Joanna Jędrzejczyk, fot. Instagram.

Agnieszka Hyży, fot. Instagram.

Agnieszka Dygant postawiła na klasyczną czerń z nowoczesnymi akcentami, udowadniając, że elegancja na stoku to zawsze strzał w dziesiątkę. Hanna Turnau z kolei postawiła na komfort i odważne kolory, które świetnie komponują się z zimową scenerią Zakopanego, pokazując, że moda narciarska może być zarówno wygodna, jak i wyrazista.

Agnieszka Dygant, fot. Instagram.

Zagraniczne ikony stylu w Rossignol x JCC

Kolekcje Rossignol x JCC są także uwielbiane przez największe gwiazdy światowego formatu, które chętnie prezentują je na stokach w Aspen czy Alpach. Madonna w kurtce z artystycznymi wzorami wprowadza prawdziwą rewolucję na stoku, łącząc swój niepowtarzalny styl z funkcjonalnością odzieży Rossignol. Kendall Jenner udowadnia, że nawet na śniegu można wyglądać jak na wybiegu, wybierając minimalistyczne, ale odważne kroje tej kultowej marki. Kate Hudson oraz Gwyneth Paltrow stawiają na połączenie luksusu i komfortu – ich wybory to kwintesencja klasy i innowacyjnego designu. W ubraniach z tej kolekcji nie sposób przejść niezauważonym – kolory, detale i wyjątkowa jakość to wizytówka tej współpracy.

Kolekcje Rossignol x Jean-Charles de Castelbajac: kolory, design i funkcjonalność

Rossignol to marka, która od lat łączy technologię i styl, ale współpraca z uznanym projektantem Jean-Charles de Castelbajac wyniosła ich projekty na zupełnie nowy poziom. Kolekcje Rossignol x JCC wyróżniają się odważnym podejściem do mody narciarskiej – dominują w nich intensywne kolory, takie jak żółty, różowy i niebieski, które kontrastują z klasyczną bielą śniegu. Charakterystyczne wzory inspirowane sztuką i pop kulturą dodają ubraniom unikalnego charakteru, sprawiając, że stają się one jednocześnie praktyczne i modowe.

Przykłady kolekcji, które podbijają serca gwiazd

Puchowe kurtki z artystycznymi wzorami – idealne zarówno na stok, jak i na apres-ski. To właśnie te modele noszą między innymi Oliwia Bieniuk i Zuzanna Pactwa, podkreślając swoje indywidualne podejście do zimowej mody. Kurtki są lekkie, a jednocześnie doskonale chronią przed chłodem, dzięki innowacyjnym materiałom.

Stylowe kombinezony narciarskie – jak te, które wybrała Doda. Biel w połączeniu z dopasowanym krojem i technologicznymi rozwiązaniami to propozycja dla osób, które cenią sobie elegancję w sportowym wydaniu.

Kolorowe akcenty w detalach – czapki, rękawice i dodatki od Rossignol x JCC są tak samo zachwycające, jak ich odzież wierzchnia. Kolorowe printy i artystyczne wzory świetnie uzupełniają zimowe stylizacje gwiazd, takich jak Joanna Jędrzejczyk.

Karolina Woźniak, fot. Instagram.

Dlaczego warto postawić na Rossignol?

Kolekcje Rossignol to nie tylko moda, ale także doskonała jakość. Marka wykorzystuje zaawansowane technologie, które zapewniają komfort i ochronę w trudnych warunkach pogodowych, jednocześnie oferując stylowy design, który pozwala wyróżnić się na stoku. Od gwiazd światowego formatu po miłośników narciarstwa – ubrania Rossignol x JCC to wybór dla każdego, kto pragnie połączyć funkcjonalność z artystycznym wyrazem.

Odkryj te wyjątkowe kolekcje na AdventureSports.pl i wprowadź swój zimowy styl na najwyższy poziom!