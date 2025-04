Holiday Dream Macieja Zienia i moda jak z letniego snu

Nowa kolekcja Holiday Dream to coś więcej niż sezonowe propozycje. To zaproszenie do świata, w którym słońce, ciepły wiatr i wieczorne światło znajdują odbicie w kolorach, fakturach i fasonach. Maciej Zień, znany z umiejętności łączenia elegancji z lekkością, tym razem sięgnął po wspomnienia z podróży – Tulum i Ibiza stały się główną inspiracją.

Zawsze inspirowały mnie podróże. Kolekcja Holiday Dream to efekt wielu z nich. Przeniosłem na materiały i fasony moje ulubione wakacyjne wspomnienia z Tulum i Ibizy. Stały się one motywem przewodnim tej kolekcji” – mówi Maciej Zień.

Letnie wspomnienia zamknięte w tkaninach

W kolekcji dominują delikatne jedwabie, muśliny i organzy – materiały, które układają się na ciele jak druga skóra i tworzą iluzję ruchu. Proste fasony sukienek, tunik i garniturów zostały uzupełnione o subtelne hafty, koraliki i aplikacje, wykonywane ręcznie przez doświadczony zespół krawcowych. Wśród propozycji wyróżniają się transparentne sukienki, które w ruchu przypominają mgłę unoszącą się nad morzem o poranku.

Kolorystyka kolekcji to ciepłe czerwienie, pastelowe żółcie i odcienie ziemi – wszystkie wybrane osobiście przez projektanta we Florencji. Całość subtelnie nawiązuje do estetyki lat 70., przetłumaczonej na nowoczesny język.

Pokaz, który przenosił w inny świat

Scenografia pokazu, który odbył się w warszawskiej Butelkowni, była starannie zaplanowaną opowieścią – nad wybiegiem umieszczono świetlną instalację przypominającą nocne niebo. Atmosfera była intymna, ale efektowna – na wybiegu pojawiły się znane twarze, w tym Aneta Kręglicka i Marta Dyks, a całość została wyreżyserowana przez Kasię Sokołowską. Muzyczną oprawę zapewnił DJ Bliz Nochi, prosto z Tulum.

Choć kolekcja mówi językiem lata, nie jest jedynie sezonową fantazją. Holiday Dream to manifest stylu, który stawia na jakość, wygodę i wyrazistość. Zień nie udaje wakacyjnej nonszalancji – on ją projektuje z precyzją i sercem.