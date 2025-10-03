Kylie i Kendall Jenner podbijają Paryż. Jak zwykle to one zrobiły wielką furorę… (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak Kylie wspierała Kendall podczas pokazu.
1 / 7
Kylie Jenner skradła wzrok wszystkich swoim olśniewającym lookiem na pokazie mody Schiaparelli w Paryżu, tym samym potęgując gwiazdorską atmosferę Paryskiego Tygodnia Mody.
2 / 7
Celebrytka choć była tylko gościem pokazu, sama wyglądała jak prosto z wybiegu. Kylie tamtego wieczoru wystroiła się w srebrną kreacje. Całą robotę zrobiły jednak błyszczące frędzle z cyrkonii, które znajdowały się przy dekolcie i rozcięciu. Do tego srebrne szpilki, biżuteria, mocniejszy makijaż i hollywoodzkie fale.
3 / 7
Pokaz ten był dla Kylie o tyle wyjątkowy, ponieważ brała udział w nim jej siostra. Celebrytka wspierała Kendall Jenner nie tylko na widowni, ale również za kulisami gdzie pomagała jej ze stylizacją.
„Moja siostra zamknęła schiaparelli!!!!! Więc to znaczy, że postąpiłem zbyt dobrze. NOC MARZEŃ” – pisała Kylie na Instagramie.
4 / 7
Kendall natomiast zaprezentowała się w bardzo odważnej kreacji w kropki z prześwitami, które nie pozostawiły wiele wyobraźni.
5 / 7
6 / 7
7 / 7