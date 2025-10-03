times-dark
Kozaczek
Ale plota! Moda Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci

Kylie i Kendall Jenner podbijają Paryż. Jak zwykle to one zrobiły wielką furorę… (FOTO)

Tylko spójrzcie, jak Kylie wspierała Kendall podczas pokazu.

Kendall Jenner Kylie Jenner Pokaz Mody
/ 03.10.2025 /
KJ
forum-1042804425 źródło TheRealSPW / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

1 / 7

Kylie i Kendall Jenner na na pokazie Schiaparelli

Kylie Jenner skradła wzrok wszystkich swoim olśniewającym lookiem na pokazie mody Schiaparelli w Paryżu, tym samym potęgując gwiazdorską atmosferę Paryskiego Tygodnia Mody.

553167213_751983357822421_5571099565824921842_n źródło Instagram/kyliejenner

2 / 7

Kylie i Kendall Jenner na na pokazie Schiaparelli

Celebrytka choć była tylko gościem pokazu, sama wyglądała jak prosto z wybiegu. Kylie tamtego wieczoru wystroiła się w srebrną kreacje. Całą robotę zrobiły jednak błyszczące frędzle z cyrkonii, które znajdowały się przy dekolcie i rozcięciu. Do tego srebrne szpilki, biżuteria, mocniejszy makijaż i hollywoodzkie fale.

3 / 7

Kylie i Kendall Jenner na na pokazie Schiaparelli

Pokaz ten był dla Kylie o tyle wyjątkowy, ponieważ brała udział w nim jej siostra. Celebrytka wspierała Kendall Jenner nie tylko na widowni, ale również za kulisami gdzie pomagała jej ze stylizacją.

 

„Moja siostra zamknęła schiaparelli!!!!! Więc to znaczy, że postąpiłem zbyt dobrze. NOC MARZEŃ” – pisała Kylie na Instagramie.

4 / 7

Kylie i Kendall Jenner na na pokazie Schiaparelli

Kendall natomiast zaprezentowała się w bardzo odważnej kreacji w kropki z prześwitami, które nie pozostawiły wiele wyobraźni.

552847705_1867647690495997_505598164349440311_n źródło Instagram/kyliejenner

5 / 7

Kylie i Kendall Jenner na na pokazie Schiaparelli
553630843_1534992284520118_2594985833784923493_n źródło Instagram/kyliejenner

6 / 7

Kylie i Kendall Jenner na na pokazie Schiaparelli
554036692_2341221009668697_4186269280628727079_n źródło Instagram/kyliejenner

7 / 7

Kylie i Kendall Jenner na na pokazie Schiaparelli
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Tłumy gwiazd na animacji Cartoon Network! Ciężarna Olga Frycz, stylowa El Dursi, Marcela Leszczak… (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Programy TV Z życia gwiazd
Klaudia El Dursi Marcela Leszczak
Tłumy gwiazd na animacji Cartoon Network! Ciężarna Olga Frycz, stylowa El Dursi, Marcela Leszczak… (FOTO)
Weronika i Teresa Rosati, Zofia Ślotała...
Szok! Dagmara nie pojawiła się na pogrzebie Jacka Wójcika! „Zakazano jej udziału”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Dagmara Kaźmierska Jacek Wójcik
Szok! Dagmara nie pojawiła się na pogrzebie Jacka Wójcika! „Zakazano jej udziału”
Osoba z otoczenia zmarłego ujawniła gorzką prawdę...
Szokujące słowa Peretti o Jacku Wójciku: „Opieprzył mnie wtedy po swojemu…”
Aktualności Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Jacek Wójcik Nie żyje
Szokujące słowa Peretti o Jacku Wójciku: „Opieprzył mnie wtedy po swojemu…”
Celebrytka nagle wspomniała też o zmarłym synu.
U szczytu kariery usłyszała straszną diagnozę – nowotwór. Jak dziś wygląda Anastacia?
Zagraniczni celebryci
Anastacia
U szczytu kariery usłyszała straszną diagnozę – nowotwór. Jak dziś wygląda Anastacia?
To ikona lat 90. Wszyscy znali jej przeboje.
Oto wszyscy faceci Dakoty Johnson. Ostatnio miała głośne rozstanie
Zagraniczni celebryci
Dakota Johnson
Oto wszyscy faceci Dakoty Johnson. Ostatnio miała głośne rozstanie
Aktorka kończy 36 lat.
Na to zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego. Lekarz zdradził niepokojące objawy
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Choroba Edyta Rynkowska
Na to zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego. Lekarz zdradził niepokojące objawy
Schorzenie, na które cierpiała jest częstym powikłaniem znanej choroby.
Rafał Sonik po raz drugi został ojcem! Pokazał wzruszające zdjęcia z noworodkiem
Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Rafał Sonik
Rafał Sonik po raz drugi został ojcem! Pokazał wzruszające zdjęcia z noworodkiem
Tak wygląda nowy rozdział w życiu sportowca.
Aktor Bartłomiej Morawski ścigany przez Interpol za czynności seksualne! Poszkodowanych kilkanaście nastolatek…
Ale plota! Newsy Skandale
Bartłomiej Morawski Gwałt
Aktor Bartłomiej Morawski ścigany przez Interpol za czynności seksualne! Poszkodowanych kilkanaście nastolatek…
Zniknął po wyroku za gwałt, a na koncie ma wiele przestępstw seksualnych!
Wersow świętowała premierę filmu TYLKO z Frizem… Wiemy, gdzie podziały się jej przyjaciółki z wieczoru panieńskiego?
Ale plota! Newsy Polscy celebryci
Friz Hi Hania
Wersow świętowała premierę filmu TYLKO z Frizem… Wiemy, gdzie podziały się jej przyjaciółki z wieczoru panieńskiego?
Na panieńskim bawiły się razem, ale dzień później zabrakło ich na najważniejszym wydarzeniu w karierze Wersow.
Flo Rida wraca do Polski! Koncert pełen hitów, które królowały na parkietach lat 2000
Zagraniczni celebryci
Koncert
Flo Rida wraca do Polski! Koncert pełen hitów, które królowały na parkietach lat 2000
To będzie największa impreza tej jesieni!
Znana aktorka oburzona słowami Wieniawy na temat biedy: „Szanowna Pani Julio”
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Afera Gabriela Oberbek
Znana aktorka oburzona słowami Wieniawy na temat biedy: „Szanowna Pani Julio”
Aktorka upomina artystkę w mocnych słowach i skłania ją do refleksji...
Żona Daniela Martyniuka opublikowała wymowny post z synkiem. Czyżby to odpowiedź na małżeński kryzys? (FOTO)
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Faustyna Martyniuk
Żona Daniela Martyniuka opublikowała wymowny post z synkiem. Czyżby to odpowiedź na małżeński kryzys? (FOTO)
Znów pojawiły się spekulacje na temat kłopotów w ich relacji...
Anna Gzyra kończy 41 lat! Zobaczcie jej ogromną zmianę – od dziewczynki w kobietę pełną wdzięku
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Gzyra Kariera
Anna Gzyra kończy 41 lat! Zobaczcie jej ogromną zmianę – od dziewczynki w kobietę pełną wdzięku
Do obsady "M jak miłość" dołączyła 18 lat temu i tak potoczyła się jej kariera...
Keith Urban pojawił się na scenie bez obrączki, ale nie zapomniał o Kidman. Ten gest rozwalił publiczność!
Newsy Zagraniczni celebryci
Keith Urban Nicole Kidman
Keith Urban pojawił się na scenie bez obrączki, ale nie zapomniał o Kidman. Ten gest rozwalił publiczność!
Rozwód dopiero co trafił do sądu, a muzyk już zaskoczył wszystkich gestem w stronę byłej żony.
Jacek nie chciał Dagmary na swoim pogrzebie! „Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił żeby nie przychodziła…”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Dagmara Kaźmierska Edyta Nowak-Nawara
Jacek nie chciał Dagmary na swoim pogrzebie! „Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił żeby nie przychodziła…”
Edzia z "Królowych życia" ujawniła szokującą prawdę o jego ostatniej woli.
Koniec wielkiej miłości! Po 20 latach związku Ilona Wrońska i Leszek Lichota ogłosili rozstanie
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Leszek Lichota
Koniec wielkiej miłości! Po 20 latach związku Ilona Wrońska i Leszek Lichota ogłosili rozstanie
Para wydała oficjalne oświadczenie.
 