Poznaj modowe efekty współpracy Gatta x Maciej Zień

Kolekcja Holiday Dream autorstwa Macieja Zienia, stworzona we współpracy z marką Gatta, stanowi wyjątkowe połączenie zmysłowości, elegancji i letniego luzu. To nie tylko ubrania, lecz opowieść o marzeniach, podróżach i kobiecej sile – zamknięta w formach, fakturach i kolorach inspirowanych złotą godziną. Zień, mistrz kobiecej sylwetki i architekt emocji w modzie, po raz kolejny udowodnił, że ubrania mogą być manifestem nastroju ducha.

Inspiracja: światło, podróże i miłość do siebie

Inspiracją dla kolekcji Gatta x Maciej Zień o nazwie Holiday Dream były magiczne chwile spędzone w Tulum i na Ibizie. To właśnie tam, podczas tzw. golden hour, słońce maluje wszystko ciepłymi, złotymi tonami, tworząc atmosferę pełną spokoju i zmysłowości. Zień pragnął przenieść ten klimat na wybiegi, oddając w kolekcji uczucie lekkości i radości – stanów ulotnych, a zarazem głęboko zakorzenionych w letnich wspomnieniach.

Drugim filarem inspiracji było hasło „love yourself”. Projektant chciał, aby każda kobieta nosząca jego kreacje czuła się pewna siebie, radosna i kochana. To przesłanie przenika całą kolekcję, czyniąc ją nie tylko modową, ale i emocjonalną podróżą – metaforycznym przypomnieniem, że najważniejszy związek, jaki budujemy, to relacja z samą sobą.

Tkaniny, które oddychają latem. Szlachetne włoskie jedwabie i francuskie hafty

Wybór tkanin był kluczowy dla oddania zamierzonego efektu. Zień udał się do Włoch, gdzie w hurtowniach pod Florencją znalazł szlachetne materiały idealnie oddające klimat kolekcji. Jedwabie, muśliny i organzy nadają kreacjom lekkości, sprawiając, że zdają się unosić w powietrzu, niemal stapiając się z ruchem ciała. Dodatkowo, delikatne skórzane akcenty w ciepłych brązach wprowadzają element kontrastu i głębi, balansując zwiewność bardziej zdecydowaną nutą.

W kolekcji pojawiają się również hafty i aplikacje pochodzące z Hiszpanii i Francji, które dodają projektom unikalnego charakteru. To wszystko tworzy mieszankę południowego luzu, europejskiej klasy i sensualności zaklętej w fakturze materiału.

Barwy słońca, ziemi i morza. Kolekcja bez czerni

Kolorystyka Holiday Dream została starannie przemyślana. Dominują ciepłe, złote tony inspirowane światłem zachodzącego słońca. Pojawiają się również ceglane czerwienie, masełkowe pastele i chłodne błękity, które przywołują na myśl śródziemnomorskie krajobrazy – słoną wodę, rozgrzaną ziemię, słońce odbijające się od ścian białych domów. Co istotne, w kolekcji świadomie zrezygnowano z koloru czarnego. Zień chciał, aby projekty niosły ciepło, lekkość i optymizm – emocje, których często szukamy w wakacyjnych stylizacjach.

Współpraca z marką Gatta: dodatki, które dopełniają kolekcję

Choć główne elementy odzieży w kolekcji nie pochodzą od marki Gatta, to właśnie ona dostarczyła dodatki, które idealnie uzupełniły stylizacje. Wśród nich znalazły się rajstopy, body i kombinezony, które powstały specjalnie na potrzeby pokazu. Te elementy, choć subtelne, odegrały kluczową rolę w budowaniu spójnego wizerunku kolekcji – tworząc idealne tło dla kreacji i podkreślając ich transparentność oraz linię ciała.

Współpraca z marką Gatta była dla Zienia nowym doświadczeniem, pozwalającym na eksplorację innych materiałów i technik. Efektem jest harmonijne połączenie estetyki projektanta z jakością i funkcjonalnością dodatków marki Gatta – spotkanie haute couture z ready-to-wear.

85 sylwetek, 85 opowieści. Bajkowa kobiecość w wydaniu Zienia

Holiday Dream to aż 85 sylwetek, z których każda opowiada własną historię. Sukienki są warstwowe, lekkie, poruszające się z każdym krokiem, jakby były podszyte wiatrem. To kreacje, które nie tylko zachwycają estetyką, ale i podkreślają kobiecą siłę i pewność siebie – bez nadmiernej dosłowności, z finezją i artystycznym sznytem.

Zień przyznaje, że wiele z tych projektów tworzył z konkretnym obrazem w głowie, inspirowanym wspomnieniami z dzieciństwa i bajkami, które oglądał. To sprawia, że kolekcja ma nie tylko modowy, ale i osobisty wymiar – jest zapisem emocji, obrazów i doznań, które każdy z nas nosi w sobie.

Scenografia jak ze snu. Śródziemnomorski klimat i ceramika Tubądzin

Pokaz Holiday Dream odbył się w przestrzeni przypominającej śródziemnomorski hotel butikowy, pełnej światła, beżowych tonów i miękkich tkanin. Scenografia została dopełniona przez monumentalne kolumny z ceramiki Tubądzin, które nadawały całości rzeźbiarski charakter. To otoczenie idealnie współgrało z kolekcją, tworząc atmosferę wakacyjnego snu, w którym rzeczywistość przenika się z marzeniem.

Holiday Dream – osobista opowieść o kobiecości

Holiday Dream to nie tylko kolekcja odzieży damskiej, ale opowieść o marzeniach, podróżach i kobiecej sile. Maciej Zień, polski projektant mody, po raz kolejny udowodnił, że moda może być nośnikiem emocji i wspomnień. Współpraca z marką Gatta zaowocowała kolekcją, która łączy w sobie lekkość, elegancję i zmysłowość, oferując kobietom odzież na lato, która jest nie tylko piękna, ale i pełna znaczenia. W Holiday Dream każda kobieta może odnaleźć coś dla siebie – czy to w zwiewnej sukience, czy w subtelnych dodatkach od Gatty, takich jak rajstopy, body czy bielizna. To kolekcja, która zachęca do tego, by kochać siebie i cieszyć się każdą chwilą.

