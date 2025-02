Dawid Podsiadło po raz kolejny próbuje zaskoczyć swoich fanów, ale czy tym razem mu się to udało? Artysta ogłosił szczegóły swojego nowego festiwalu ZORZA, który odbędzie się w kilku miastach w Polsce, ale zamiast ekscytacji – w sieci zawrzało od komentarzy rozczarowania! Internauci bezlitośnie punktują powtarzalność projektu i porównują go do Męskiego Grania.

OMG! Dawid Podsiadło KOŃCZY z muzyką?! Wyprowadził się z Polski!

Wielkie ogłoszenie, które nikogo nie zaskoczyło?

Po miesiącach oczekiwania 11 lutego 2025 roku Dawid Podsiadło w końcu ujawnił szczegóły ZORZY – swojego autorskiego festiwalu.

Pojawia się nieoczekiwanie. Trwa tylko chwilę. Zapisuje się w pamięci na zawsze – tak zapowiadał to wydarzenie artysta.

Czy aby na pewno? Podsiadło obiecuje, że na festiwalu pojawią się artyści, których wszyscy dobrze znamy, ale w nowych odsłonach. Tylko… czy fani, którzy zakupili bilety ,,w ciemno” rzeczywiście na to czekali?

Chociaż sam artysta opisuje ZORZĘ jako coś unikalnego, fani mają zupełnie inne zdanie. Po ogłoszeniu szczegółów w mediach społecznościowych zawrzało! Zamiast ekscytacji, dominują komentarze pełne zażenowania i rozczarowania.

Czy tylko ja czuję rozczarowanie ? Takie zapowiedzi, tajemnice, a tu to- mam 4 bilety – komentuje jeden z obserwatorów na Instagramie.

Takich komentarzy pod postem artysty na Instagramie pojawia się niestety więcej: ,,Ale rozczarowanie!! To jest cały line up na 2 dni? To miało być coś nowego, a jest wtórne… ” ,,Jestem zażenowany. Marketingowo ograliście kupujących w grudniu w sposób zawodowy! Teraz jedyny zawód, to tym line up’em.”

Wrocław musiał dopłacić do koncertu Dawida Podsiadło. Kwota w milionach

Dla wielu nowa impreza Podsiadły to nic innego jak kopia dobrze znanego schematu ,,Męskiego Grania”. Na forach i grupach fani również nie szczędzili słów pełnych żalu:

Wystarczy zrobić kopiuj-wklej z ,,Męskiego Grania” z ostatnich lat i mamy cały line-up – napisał jeden z internautów.

Podsiadło zapewnia, że ZORZA to „celebrowanie tego, co dzieje się tu i teraz” i że takie wydarzenie może się już nie powtórzyć. Jednak fani nie są przekonani.

Dawid Podsiadło chce dokonać APOSTAZJI!

Czy artysta rzeczywiście ma w zanadrzu coś świeżego, czy może po prostu sprzedaje nam to, co znamy od lat – tylko w nowym opakowaniu? Czekamy na ogłoszenie całego line-upu, ale póki co… nie zapowiada się na wielką niespodziankę!