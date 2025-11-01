Nazwisko rodziny Koral zasłynęło z produkcji lodów, które chyba każdy raz w życiu miał okazję spróbować. Na swoim biznesie dorobili się niesamowitej fortuny, a po śmierci rodzina spoczęła w wyjątkowym grobowcu. Tylko spójrzcie, jak wygląda ich pomnik. Wygląda jak wielka budowla!

Grób rodziny Koral

Rodzina Koral to polska rodzina biznesowa, która założyła i wciąż prowadzi firmę produkującą lody z siedzibą w Nowym Sączu. Założycielami byli bracia Józef i Marian Koral, którzy rozpoczęli działalność w 1979 roku.

Obecnie firma jest zarządzana przez dzieci Józefa Korala: Izabelę, Monikę i Michała. Rodzina Koral nie tylko znana jest ze swoich przysmaków, ale również z tego, że jest jedną z najbogatszych w Polsce.

W świecie show-biznesu oprócz znanych aktorów, muzyków czy influencerów wpływowi na rynku są również przedsiębiorcy tacy właśnie jak rodzina Koral. Choć nie pojawiają się na czerwonym wydanie i nie błyszczą w blasku fleszy, to o ich majątkach i sukcesach zawodowych mówi się w całej Polsce.

Rodzina Koral nawet po śmierci chciała upamiętnić swój sukces, na co wskazuje nietypowy grobowiec znajdujący się w Nowym Sączu. Na cmentarzu spoczęli w nim już: Michał Koral, Maria Koral, Władysław Koral, Małgorzata Koral oraz żona właściciela firmy Barbara Koral.

Obok tego pomnika nie da się przejść obojętnie. Grobowiec rodziny Koral nie przypomina tych standardowych, a wyróżnia się przede wszystkim wielkością. Chyba nawet śmiało można rzec, że to jeden z największych grobowców w Polsce. Nie brak tu złotych zdobień, kolumn, rzeźb aniołów, a w centralnej części widnieje duży napis: „Grób rodziny Koral”.

Wielu również porównuje, że nawet jeden z najbogatszych mężczyzn w Polsce, czyli Jan Kulczyk, który zmarł 29 lipca 2015 roku, nie doczekał aż tak wystawnego grobowca. Jego pomnik zaś jest dość prosty, a uwagę zwracają jedynie duże figury z postaciami.