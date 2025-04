Przed nami maj, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się okres komunijny. W tym roku sakrament ten przyjmie m.in. córka Iwony Węgrowskiej. Piosenkarka zdradziła, jak wglądają ich przygotowania. Okazuje się, że nie obędzie się bez hucznego przyjęcia.

Iwona Węgrowska to polska piosenkarka, celebrytka i autorka tekstów, znana m.in. z takich kawałków jak: „Kiedyś zapomnę”, „Pokonaj siebie”, „Zatem przepraszam” czy „Dzielna”. Poza karierą muzyczną artystka spełnia się w roli mamy, wychowując 10-letnią Liliannę.

Wokalista zdradziła teraz w rozmowie z „Super Expressem” jak idą im przygotowania do tego ważnego dnia. Okazuje się, że komunia będzie wystawna nie tylko ze względu na liczbę gości czy dekoracje, ale również córka artystki tego dnia będzie miała kilka stylizacji.

Pamiętam swoją komunię. Kiedyś przyjęcia robiło się w domach. A dzisiaj są to kosztowne imprezy. U nas będzie ponad 50 osób, bo Lili poprosiła, by oprócz rodziny zaprosić przyjaciół i znajomych, więc jest na bogato. Lili ma dwie sukienki i pięć kreacji na zmianę. Trzy wianki. Do tego dochodzą fryzura i makijaż – ujawniła Węgrowska.