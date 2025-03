Iwona Węgrowska ma bardzo bujne i bogate życie prywatne. Piosenkarka ma na swoim koncie kilka poważnych związków. Celebrytka po tym, jak rozwiodła się z mężem — Krzysztofem Madeyskim w październiku 2014 roku, poznała mężczyznę swojego życia, przedsiębiorcę — Macieja Marcjanika. Mimo że para się rozstała, to nadal utrzymują ze sobą przyjacielskie relacje. Owocem tego związku jest córka pary — Lilianna, która przyszła na świat 9 lipca 2015 roku. W ostatnim czasie Iwona Węgrowska bardzo martwi się o zdrowie psychiczne i fizyczne córki. Wszystko przez to, co się dzieje na co dzień w jej szkole. Piosenkarka planuje podjąć poważne kroki.

TYLKO U NAS! Iwona Węgrowska wciąż DRŻY o zdrowie córki. „Przewożą nas KARETKĄ”

Iwona Węgrowska boi się o zdrowie psychiczne córki. Chodzi o natłok nauki w szkole

Wokalistka w rozmowie z Kozaczkiem opowiedziała o problemach córki w szkole. Okazuje się, że nastoletnia Lilianna jest przemęczona natłokiem obowiązków w placówce. Do tego dochodzi do także presja wśród uczniów oraz wszechobecny hejt, który także dotyka małą oraz jej najbliższych przyjaciół. Piosenkarka w związku z tym wielokrotnie myślała, aby zmienić szkołę córki i myślała nad zupełnie innym trybem nauczania:

Mam w głowie zmianę szkoły od dłuższego czasu… Córka nie jest przekonana i na razie jest na nie. Niestety natłok informacji, zajęć, zadań i sprawdzianów jest bardzo duży. Czasami są nieprzespane noce, ból brzucha czy głowy z nerwów. A przecież nie o to chodzi. Hejt jest również ogromny. Byłam świadkiem, jak dziecko z 4 klasy było wyśmiewane przez jednego ucznia, bo miał gorsze buty czy gorzej ubrany. Któregoś dnia spotkałam chłopca, który mówił: „Wie pani, nie chce mi się żyć i być w takiej szkole”. Nie chciałabym, aby coś takiego spotkało moją córkę… — wyznała poruszona Iwona Węgrowska.

