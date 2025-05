Okres komunijny trwa w najlepsze. W tym roku sakrament ten przyjmie m.in. córka Iwony Węgrowskiej. Piosenkarka niedawno zdradziła, jak wglądają ich przygotowania, a teraz uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, w jakich sukienkach zaprezentuje się jej pociecha. Bez dwóch zdań, będzie na bogato!

Iwona Węgrowska relacjonuje przygotowania do Komunii Świętej córki

Iwona Węgrowska to polska piosenkarka, celebrytka i autorka tekstów, znana m.in. z takich kawałków jak: „Kiedyś zapomnę”, „Pokonaj siebie”, „Zatem przepraszam” czy „Dzielna”. Poza karierą muzyczną artystka spełnia się w roli mamy, wychowując 10-letnią Liliannę.

Przed córką piosenkarki ważny dzień, bo już za chwilę przystąpi do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Iwona Węgrowska ujawniła już ostatnio, że nie będzie tak skromnie. Całe przyjęcie będzie ekskluzywne i nowoczesne, a look córki dopracowany co do szczegółu. Natomiast koszt całej imprezy wokalistka szacuje na około 40 tys. złotych.

Kiedyś przyjęcia robiło się w domach. A dzisiaj są to kosztowne imprezy. U nas będzie ponad 50 osób, bo Lili poprosiła, by oprócz rodziny zaprosić przyjaciół i znajomych, więc jest na bogato. Lili ma dwie sukienki i pięć kreacji na zmianę. Trzy wianki. Do tego dochodzą fryzura i makijaż – mówiła Węgrowska w rozmowie z SuperExpressem”.

Piosenkarka teraz postanowiła podzielić się na swoim Instagramie efektami krawieckimi kreacji jej córki. Wśród 7 sukienek pojawiła się prosta i dziewczęca alba do kościoła, jednak na salę przygotowane zostało coś spektakularnego. Jest to długa kreacja z obszernym i ciągnącym się tiulem u dołu oraz koronką u góry.