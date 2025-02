Izabella Krzan kilka dni temu poinformowała niespodziewanie, że odchodzi z Kanału Zero, dla którego pracowała przez rok. Dzisiaj odbyła swój ostatni poranek, w którym nie zabrakło łez i wspomnień. Iza zdradziła również w jakim kierunku chce teraz poprowadzić swoją karierę.

Przygoda Izabelli Krzan z show-biznesem zaczęła się w 2016 roku kiedy zdobyła zwycięski tytuł Miss Polonia. Po udziale w konkursie dostała propozycję pracy w TVP, gdzie spełniała się w roli prezenterki i współprowadzącej teleturniej „Koło Fortuny”. Później była również jedną z prowadzących „Pytanie na śniadanie”.

Krzan niedługo po tym jak została zwolniona z TVP zaczęła karierę w Kanale Zero. Dziś odbyła swój ostatni poranek, który zakończyła w obecności Tedego wzruszonego jej odejściem. Iza na początku programu sprostowała, że jej odejście nie jest związane z jakąś grą polityczną, co było jej zarzucane, a nową możliwością zawodową.

Iza wróciła również pamięcią do początków swojej przygody z Kanałem Zero i opowiedziała jak wyglądał jej pierwszy dzień pracy. Na backstage’u usłyszała wtedy dość mocne słowa. Iza nie zraziła się tym i udowodniła, że nadaje się również do tego formatu.

Pamiętam sytuację (…) ja siedziałam na backstage’u (…) i przyszedł Boguś, który mi powiedział” „ty ja ci powiem szczerze, że jak mi Stanowski powiedział, że ty tu będziesz, to ja za ciebie grosza nie daje”(…) pogadaliśmy sobie chwilę i on mówi: ” w sumie jak będziesz gadać tak jak ze mną dzisiaj, to jest szansa, że się przyjmiesz dobrze”, więc wiem że takie komentarze też były – wspomniała Iza.

Prezenterka wyznała na koniec, że Kanał Zero nauczył ją pewności siebie i prowadząc tutaj program była w pełni zgodna ze sobą i dzięki temu rozwinęła swoje skrzydła. Na koniec Tede zasugerował, że Krzan swoją nową ścieżkę zawodową będzie zaczynać w TVN. Po słowach, które padły później ze strony Izy można się domyśleć, że będzie to kontent rozrywkowy, który jest zdecydowanie bliższy jej sercu.